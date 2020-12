 E registro di dentista ta bira un realidad

Recientemente Conseho di Minister a aproba un concepto di un Decreto Nacional tocante e registro pa tur dentista y specialista den dentisteria. Esaki ta un documento historico pa motibo cu pa prome biaha ley ta reconoce dentistanan a base di criterianan di calidad.

Un dentista cu studia na Hulanda, Canada, Merca y cierto universidadnan na Costa Rica y Colombia por registra y carga e titulo di dentista of specialista den dentisteria na Aruba. P’esey e Decreto nacional aki ta haci posibel cu oficialmente pa prome biaha ta reconoce specialismo den e area di dentista.

E personanan cu mester a warda riba un examen di dentisteria por yega awor na remarca pa traha na Aruba si nan ta cumpli cu e rekesitonan. Esnan cu no ta cumpli ta yega na remarca pa un permiso (un MB).

Esaki ta un proceso hopi mas facil cu e proceso anterior. Minister di Turismo, Salud Publico y Deporte a haci posibel pa amplia e cantidad di specialismonan. Hulanda ta reconoce solamente 2 specialismo, eseynan ta ortodontista y ciruhano maxilofacial, y 5 diferenciacion.

Na Canada y Merca tin mas tipo di specialismo, pero gobierno di Aruba lo reconoce 9 specialismo adicional cu ta riba nivel di e ‘Canadian Dental Association’ di Canada y e ‘National Commission on Recognition of Dental Specialties and Certyfing Boards’ di Merca.

E ley aki alabes lo trece claridad riba e areanan di competencia y estudio di cada profesion den e ramo di dentisteria. Esaki ta haci cu lo bin claridad riba kico un dentista of specialista mag of no mag haci conforme su estudio y e marco legal.

Conhunto cu e departamentonan concerni lo sigui traha pa trece y mantene claridad pa e profesion aki y tambe pa otro profesionnan traha hunto y pa reconoce competencia- y specialismonan nobo den futuro.

Cu e ley aki Minister Danguillame Oduber ta alaves logra laga AruBIG drenta na vigor hunto cu e Instituto di Calidad pa asina mehora e regulacion di calidad na Aruba. Despues di casi 20 aña di intento e Minister aki ta esun cu ta logra cumpli cu e necesidad di regula e calidad di cuido y tambe pa cumpli cu e necesidad di pueblo pa cu nan salud.

Ta spera cu na comienso di 2021 lo ta asina leu cu e Decreto aki lo pasa Parlamento y gobernador pa wordo implementa. Minister Oduber a demostra cu accion concreto con a logra Arubig pa reconoce nos yuinan den tera. Algo cu ta historico.

Comments

comments