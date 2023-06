Banco Central di Aruba den su ultimo publicacion “State of the economy” di e 4 kwartaal 2022 a presenta cifranan sumamente positivo y alentador pa loke ta e desaroyo di nos turismo y acopla na esaki nos Producto Domestico Bruto (GDP).

Efectonan di pandemia

Un y tur cu no ta carga un mente selectivo por corda ainda con na 2020 e pandemia a dal nos industria di turismo y consecuentemente nos economia basha abao y a crea un desempleo hamas bisto den e sector aki y tambe den tur otro sector cu tin di haber cu nos turismo.

Sinembargo e malaise economico aki no a dura mucho largo manera a pronostica for di un principio. Nos tur por corda ainda con nos Minister di Turismo cu determinacion a lansa e idea di ‘exit strategy’ cu e meta pa bay bek na normalidad y teniendo cuenta cu e medidanan di precaucion y risiconan calcula pa loke ta Covid 19. Hopi tabata esnan den comunidad cu a reacciona sceptico y no a kere den e strategia ey. Pero awe nos tur por mira y cosecha e resultadonan positivo di e vision aki.

Turismo y GDP

Banco Central a relata den su ultimo publicacion cu den 2022 a registra un crecemento di 9.6% den e Producto Domestico Bruto real (Real GDP) y cual a surpasa e nivel pre-pandemico. Principalmente esaki tabata resultado di un crecemento solido di nos turismo y su recuperacion den tempo hopi cortico.

Den 2022 casi tur indicador relata na turismo – cu excepcion di duracion promedio di estadia – a mustra un mehoracion significante compara cu 2021. Tur a conoce un crecemento di riba 30%. Consecuentemente e tasa di ocupacion hotelero cu na 2021 tabata 56.5% a yega te na 75% na 2022, Impactante ta e averahe di entrada for di cambernan hotelero disponibel (RevPar) cu a conoce un aumento di 56.5%. Tambe e cantidad di turistanan crucero a aumenta for di 135.953 pasahero na 2021 te na 610.474 na 2022.

Tur e indicadornan positivo aki ta demostra cu Aruba ta riba e bon caminda pa recupera completamente di e pandemia devastador cu a dal nos pueblo hopi duro 3 aña pasa. Nos turismo ta creciendo cada dia mas y mas y pais Aruba a haya reconocemento internacional pa tur e logronan aki.