Algemene Rekenkamer a publica su rapport Auditing Implementation of Sustainable Development Goals for Strong and Resilient National Public Health System. Awe mainta a tuma lugar entrega di y un presentacion di e resultadonan na Parlamento. Den e rapport aki Algemene Rekenkamer ta presenta e resultadonan di su investigacion riba e accionnan di gobierno pa haci e sistema di e cuido di salud di Aruba uno resiliente. E investigacion aki ta relaciona na e metanan di desaroyo sostenibel – Sustainable Development Goal (SDG) 3d. E obhetivo principal di e investigacion tabata pa investiga con gobierno a fortalece capacidad di e sistema di cuido di salud pa por pronostica, preveni y prepara pa e riesgonan di salud publico. Tambe a investiga si gobierno a haci uzo di e experiencianan adkiri durante e eventonan recien di salud publico.

A realisa e investigacion aki conhuntamente cu 34 pais rond mundo bou di guia di International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Development Initiative (IDI). E investigacion a tuma luga durante e periodo di 25 october 2021 te cu 4 november 2022.

Cuadro di ley y maneho no ta ainda adecua

Algemene Rekenkamer ta conclui cu gobierno a tuma initiativanan y accionnan pa fortalece capacidad di e sistema di cuido di salud publico pa por pronostica, preveni y prepara pa e riesgonan di salud publico. Mester completa y implementa e iniciativanan tuma door di gobierno pa por garantisa un sistema di salud resiliente. Asina Aruba ta trahando den colaboracion cu e paisnan den Reino Hulandes pa fortalece e preparacion pa pandemia. Den cuadro di esaki ta actualisando e cuadro di ley y maneho pa facilita implementacion di e Ordenansa di Sanidad Internacional – International Health Regulations (IHR) 2005. Un ehempel di esaki ta, prepara e Ordenansa Nacional pa Salud Publico y desaroya maneho nobo pa atende cu e retonan actual di salud na Aruba. No a finalisa e Ordenansa Nacional pa Salud Publico ainda y e maneho nobo mester wordo elabora den plannan di accion specifico. E establecimento di e ordenansa nacional pa salud publico ta hopi importante pa facilita e formulacion y implementacion di maneho. Pa motibo cu e cuadro di maneho y ley ainda ta den proceso di actualisacion, e legislacion no ta coincidi completamente cu maneho y plannan, resultando den algun deficiencia entre e cuadro di maneho y ley. Door di esey Algemene Rekenkamer ta recomenda minister di Salud Publico pa percura pa finalisa e trayecto di ley y e plannan di accion mas lihe posibel, pa asina tambe implementa esakinan. Akinan Algemene Rekenkamer ta recomenda tambe, pa e minister envolvi tur stakeholdernan relevante den e proceso pa asina crea sosten y compromiso cerca nan pa por garantisa un implementacion mas eficiente y efectivo di e strategianan.

Inclusion di e mas vulnerabelnan

Derecho humano ta protegi na Aruba door di e legislacion y no ta diferencia, por ehempel entre ciudadanonan, pa por ricibi cuido di salud. Ciudadanonan cu necesidadnan specifico (vulnerabilidadnan) no ta exclui di cuido di salud. Algemene Rekenkamer ta constata sinembargo cu no tin un identificacion cla di e gruponan vulnerabel y nan necesidadnan. Algemene Rekenkamer ta constata ademas cu e documentacion di presupuesto tampoco ta mustra inclusion di e necesidadnan di esnan vulnerabel. Door di falta di un identificacion cla y documentacion Algemene Rekenkamer no por stipula si a tene cuenta cu e necesidadnan di esnan mas vulnerabel ora di crea strategianan, plannan y accionnan. Gobierno mester bin cu accionnan adicional pa por proteha esnan mas vulnerabel, specialmente den situacionnan di emergencia of crisis caminda vulnerabilidadnan ta surgi of empeora. P’esey Algemene Rekenkamer ta recomenda minister di Salud Publico pa percura pa un identificacion cla di e grupo vulnerabel y cu maneho y plannan di emergencia inclui accionnan pa por atende debidamente cu e necesidadnan specifico di e gruponan vulnerabel of individuonan na riesgo. Asina por sigura cu ningun persona ta keda exclui (No one is left behind).

E recursonan financiero pa riesgonan di salud publico no ta garantisa

E pandemia di Coronavirus disease 2019 (COVID-19) a demostra un biaha mas cu e disponibilidad di e recursonan financiero ta keda un motibo di preocupacion. Gobierno a implementa un presupuesto di emergencia pa cubri e gastonan relaciona cu e pandemia di COVID-19. E motibo di esaki ta cu gobierno di Aruba no ta dispone di un fondo specifico destina pa atende cu e pandemia of riesgonan similar cu por afecta salud publico. Gobierno a ricibi ayudo di likides for di Hulanda den 2020 y 2021 pa por cubri e presupuesto adicional aki. Hulanda a duna e ayudo aki den forma di prestamo, cu a bini cu varios condicion mara na dje. Un di e condicionnan ta e reduccion structural di Afl. 60 miyon pa aña for di e presupuesto di Seguro General di Salud (AZV). E reduccion den e presupuesto di AZV lo por tin impacto riba e cobertura di salud y acceso na cuido di salud. P’esey, Algemene Rekenkamer ta haya cu ta crucial pa Gobierno garantisa e disponibilidad di e recursonan necesario pa por fortalece e capacidad di salud, pa asina por ta bon prepara pa cualkier calamidad den salud publico. Algemene Rekenkamer ta recomenda minister di Salud Publico y minister di Finansas pa adopta medidanan financiero cu ta garantisa seguridad di salud y cobertura universal di salud, manera acceso, calidad y un cuido di salud pagabel. Pa esaki, ta importante pa e minister di Salud Publico percura pa prioridad claro pa e obhetivonan di maneho relaciona cu e capacidad pa cu cuido di salud publico. E priorisacion mester ta basa riba e necesidadnan pa cu e capacidad den cuido di salud publico y e factibilidad financiero. Den otro palabra, mester sigura cu ta tene na cuenta e limitacionnan financiero na momento di desaroya un sistema di salud publico resiliente. Esaki no ta nifica cu necesariamente mester aumenta e inversionnan of bin cu recursonan financiero nobo, pero mirando e limitacionnan financiero di e pais en general, minister di Salud Publico y minster di Finansas mester cuminsa na explora opcionnan mas economico of redistribui e recursonan. Pa esaki, Algemene Rekenkamer ta conseha pa considera e posibilidad di desaroya un strategia financiero pa

fortalece e financiamiento di salud. Haci uzo akinan di e guia di World Health Organization’s (WHO): Developing a National Financing Strategy: a reference guide.

No ta evalua e capacidadnan periodicamente

Un aspecto importante pa garantisa resiliencia, ta pa periodicamente evalua e capacidad pa por pronostica, preveni y prepara pa e riesgonan di salud publico di un pais. Algemene Rekenkamer a constata cu gobierno no tin un sistema pa evalua esaki. E informacion cu ta sali for di e evaluacion ta fundamental pa por tuma decisionnan y asigna e recursonan. P’esey Algemene Rekenkamer ta recomenda pa percura pa e Departamento di Salud Publico (DVG) tin e capacidad necesario pa por realisa e evaluacionnan aki periodicamente. Pa esaki ta importante pa percura pa tin un strategia efectivo pa por determina, monitoria, evalua y raporta riba e faltanan cu a constata of riesgonan den capacidad. Tin algun aspecto di capacidad di e sistema di salud publico cu ta evalua durante entrenamentonan di calamidad, esaki ta encera en particular e proceso pa asistencia medico cual ta parti di e plan di calamidad. E entrenamento di calamidad ta ser coordina pa Departamento di Calamidad (BRA). Gobierno no tin un mecanismo estableci pa sigura cu ta atende debidamente e deficiencianan constata durante di e evaluacionnan aki. E recomendacion ta pa percura pa crea un sistema pa atende cu e deficiencianan identifica na un manera eficiente y efectivo. Na momento di tuma medida riba e deficiencianan constata, minister di Salud Publico mester tene cuenta cu e aspecto di integracion di e gruponan vulnerabel. Mester inclui tambe e proceduranan pa envolve tur stakeholdernan concerni, monitoria e accionnan tuma pa soluciona e deficiencianan y garantisa coherencia di e accionnan aki cu e maneho di gobierno. Tambe inclui procedura pa comparti e informacion riba e deficiencianan constata, cu e partnernan (internacional).

Mirando e importancia di tin un sistema di salud publico resiliente cu ta garantisa seguridad den cuido y cuido di salud universal, Algemene Rekenkamer ta acentua e importancia pa completa y implementa e iniciativanan y plannan cu ya caba a cuminsa. Mester considera na tur momento e capacidad, tanto di personal como e limitenan financiero di e pais, envolve e stakeholdernan relevante y tene na cuenta e necesidadnan di esnan mas vulnerabel. Algemene Rekenkamer ta spera cu e investigacion aki lo asisti gobierno pa tuma e medidanan adecua pa por garantisa e progreso y continuacion di e desaroyonan cu ya caba a cuminsa, pa fortalece e sistema di salud publico. Algemene Rekenkamer ta gradici tur esnan cu a duna nan cooperacion y contribucion valioso na e investigacion aki.

E version digital di e rapport di Algemene Rekenkamer ta disponibel via www.rekenkamer.aw