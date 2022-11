Durante tratamento di presupuesto 2023, Minister Glenbert Croes a elabora riba e pregunta haci na su persona relaciona cu e proyecto di solar park na Aruba Airport Authority (AAA). Minister Croes a splica cu en realidad di punta di bista estetico, e proyecto aki ta uno bunita, ta duna sombra etc. Pero di punto di bista economico, e no tabata e miho opcion pa ELMAR Aruba NV ya cu tabata mas barata pa cumpra electricidad di ELMAR cu for di e parke Solar di AAA.

E mandatario a splica den tur transparencia cu na momento cu gobierno recientemente mester a ahusta e prijs, e ora apenas e solar park a bira 2 cen mas barata cu e coriente cu ELMAR ta cumpra for di WEB. Pero esaki ta un desaroyo recien paso tur e tempo prome cu a ahusta recien, ELMAR a cumpra e electricidad di e solar park na aeropuerto na un prijs halto y pa por a bende na pueblo, ELMAR mester a subsidia e prijs y absorba e perdida. Basa riba e pregunta cu si e proyecto di solar park na aeropuerto tabata fit e “business model” di ELMAR, e contesta ta no, Minister Croes a termina bisando.