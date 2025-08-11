Durante un conferencia di prensa Lysander Wernet di CIC Nv green corridor a splica cu foi maart a cuminsa cu un tecnologia nobo cu pa Aruba e ta nobo pero internacionalmente ta conoci, e camindanan di nos tin algun aña caba y por corda cu na 2014 a inicia cu e proyecto na Barcadera pa Seri Teishi y ya tin 10 aña di instalacion.

Otro camindanan a keda instala na 2016 pa 2018 y e contract cu Gobierno ta pa por duna e mantencion di e caminda te cu 2036 y e caminda ta forma parti di e mantencion y na 2025 a cuminsa cu e mantencion preventivo cu un tecnologia cu a demostra na otro pais cu e ta funciona y manera director a bisa cu e ta pa extende e bida util di e caminda ora e ta den bon condicion.

Sr Lysander Wernet a bisa e beneficio ta hopi uno ta pa alarga e bida pa otro 6 pa 7 aña, y e tempo ey lo pasa riba un otro intervencion y beneficionan ta cu durante aña e caminda ta haya su deteorio unda bo ta cuminsa mira microfisuranan y solo y awacero ta infiltra den e structura y bo ta wak scheur buraco y desnivel cu loke nos mester por evita pa e caminda no sigui bira mas malo, y ne momento corecto nos ta introduci e micropavement pa mehora su funcionabilidad.

Cu esaki unda e caminda ta cuminsa bira liso, cu e micropavement ta zorg pa e caminda bira rustico y esaki ta pe parti siguridad pe caminda haya su beneficionan cu e trafico por ta sigur. Otro beneficio ta cu e sistema aki ta keda poni cu asfalt frieu y e asfalt riba su mes ta contene un mayor cantidad di awa y unda bes cu e awa oxida of evapora e asfalt ta keda sinta riba e asfalt existente pa proteha pa tanto aña mas.

E micropavement ta pa nos continua cu e camindanan principal cu ta pertenece na green corridor y dialuna mes a continua foi rotonde San Nicolas pa sigui den Bernhardstraat pa yega te crusada di Julios bar y e plan ta pa termina prome cu e aña escolar nobo y despues continua ne camindanan alternativo secundario cu te camidnda di Kazerne y sigui Savaneta te rotonde Pos Chikito.

Ultimo camindanan di Green Corridor ta foi Airport sigui pa rotonde Mahuma, Seri Teishi, Kibaima y finalisa cu e proyecto na rotonde Pos Chikito, e fecha final pa finalisa e proyecto ta pa october di e aña aki.