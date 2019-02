E proximo dos lunanan ta bay ta crucial pa CITGO

Pa loke ta CITGO, Sr. mr. Ady Thijsen ta splica cu e semper el a sigui e desaroyo di CITGO di cerca. El a vota pa CITGO bin, pa su motibonan. Sr. Thijsen, presidente di Parlamento, ta splica.

E ta scucha con otro hendenana ta uza su nomber na radio, pero hendenan mester ta mas serio. E problema di CITGO a bin, door di e problema di Venezuela (PDVSA) cu nan a haya embargo di Merca y tambe di UNion Europeo y esey a stroba hopi cos. Pero tin cu tuma un decision tin biaha. Of ta sigui asina aki of no. Sr. Thijsen ta di opinion cu nan a tarda di mas ya cu nan tin cu pensa ariba e asina yama bienestar general di pueblo. A pone un di dos pilar economico pa e pais y esaki ta stroba gobierno. Gobierno kier pa e refineria start up, pero e ta tardando.

Siguiendo e desaroyonan, Sr. Thijsen ta splica cu el a scucha e director di RDA papia. Nan ta sigui e desaroyo di Venezuela di cerca y Sr. Alvin Koolman, director di RDA a duna un remarke cu awo mas cu nunca ta wak cu e modelo cu nan ta uza awo como upgrader ta un necesidad. Tur hende ta focus pa loke ta e crudo di Venezuela cu ta hopi y e ta pisa, nan mester di un refineria pa nan por upgrade e. Esey ta pone cu Aruba ta esun mas cerca awo pa haci’e.

Ta spera segun Thijsen y esaki tabata su opinion semper, ta cu e ta trece trabao pa nos hendenan, economia di Aruba ta cumisna draai. Banco Central di hopi tempo caba a yega di bisa esaki. Ora cu a wak tur documento, ora cu a wak tur e leynan cu a wordo pasa y yega na e conclusion cu esey bay malo, ta Hulanda ta para pe. A bis’e varios biaha y a haya rason caba. Y e quickscan cu tabata scondi, gobierno a hay’e pa lesa. Y esaki ta papia palabra cla.

Awo ta wak cu tur hende ta sperando kico ta bay pasa na Venezuela, siguiendo e desaroyo, ta bay tin algo cu ta bay pasa. Ta spera cu tur cos bay trankil. Sr. Thijsen ta sali for di e punto di bista cu tur cos lo yega na un punto, cu cos ta bay caba na bon manera. Y si ta asina, CITGO lo ta bon para. Y e refineria di Aruba ta esun cu ta bay wordo uza como upgrader.

Den e proximo dos lunanan ta crucial. Y e ora ey si lo mester resolve e asunto aki y si tin otro companianan, pero si CITGO ta serio y si kier’e e ora lo pro haci’e. No por keda asina mas. P’esey Sr. Thijsen ta sigui tur e desaroyonan di RDA tambe di cerca, y tambe tur otro desaroyo con e ta moviendo y por wordo resolve. Pero e momento di berdad a yega awo y esey tur hende sa.

