E prome trailer di Bohemian Rhapsody cu lo wordo estrena na november

CALIFORNIA, Merca – E compania 20th Century Fox a publica e prome trailer oficial di e Bohemian Rhapsody, e pelicula biografico di e polemico musico Freddy Mercury, lider di e banda Ingles, Queen.

E actor Rami Malek, protagonista di e serie Mr. Robot, ta hunga e papel protagonico. como Mercury, e vocalista cu a fayece na 1991.

E pelicula ta bou producion desde 2010, ora cu a anuncia cu Sacha Baron Cohen lo interpreta e artista. Cohen a bandona e rol na 2013, pa diferencianan creativo cu su ex compañeronan di Mercury. Esaki ta inclui e guitarista Brian May, cu a bisa cu Cohen tabata un “idiota”.

E proyecto tabata tin mas complicacionnan ora cu e director Bryan Singer a wordo retira pa tuma demasiado dia liber pa “problemanan di salud”. Finalmente, Dexter Fletcher a wordo convoca pa reemplase y caba e di dos mita di e produccion.

Ademas di Malek, e elenco ta Ben Hardy como Roger Taylor, Gwilym Lee como Brian May y Joseph Mazzello como John Deacon.

Bohemian Rhapsody lo mustra e formacion di un di e bandanan di rock mas importante di historia. E ta un celebracion na Queen, na su musica y su extraordinario cantante, Freddie Mercury, cu a desafia tur e stereotiponan pa bira un di e artistanan mas stima di e planeta.

E film lo registra e subida rapido di e banda a trabes di su canticanan iconico y zonido revolucionario, su casi implosion, mientras cu su estilo di bida, di Mercury parce di tabata fuera di control. Su reunion triunfal tabata su famoso concierto di Wembley na 1985.

E pelicula lo wordo estrena dia 2 di november na Merca.

