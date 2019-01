E promé skol outéntiko di Montessori ta habri porta na Kòrsou

Willemstad – Djadumingu, 6 di Janüari a selebrá apertura ofisial di e promé skol outéntiko di Montessori na Kòrsou. Personal i diferente stakeholder a presensiá e selebrashon riba campus na Damacor. E luna aki mes The Montessori School ta kuminsá ku un skol básiko pa mucha entre 2,5 i 6 aña di edat i e sigiente aña eskolar e skol ta amplia su programa edukativo pre eskolar pa guia mucha for di nasementu te ku 6 aña den un ambiente edukativo trilingual.

E apertura ofisial di e promé ambiente outéntiko di Montessori na Kòrsou a tuma lugá djadumingu, 6 di Janüari 2019, durante bahada di solo. E selebrashon a konsistí di diskurso di kabes di skol Danielle Palm, konsehero Jeanne-Marie Paynel i dosente Atenea Fossas Lozano, pero tambe di un seremonia di kòrta sinta i un resepshon. E seremonia di apertura a fungi alabes komo apertura di e programa pilot kaminda ta brinda edukashon outéntiko di Montessori na mucha di 2,5 pa 6 aña.

Lansamentu di e programa pilot ta e promé paso den un plan muchu mas grandi. Segun Palm e skol lo ta den full operashon pa medio Ougùstùs 2019. “Nos lo duna mucha entre 3 luna i 6 aña di edat un programa outéntiko di Montessori na tres idioma. Durante hinter aña e skol lo ta habrí hinter dia, ku eksepshon di dos biaha pa aña kaminda ta tuma un brek kòrtiku pa mantenshon i kurso pa personal.” E sigiente sinku añanan e skol di Montessori lo amplia su servisionan dor di añadí un programa básiko (pa mucha di 6 pa 12 aña) i un programa adolesente (pa hóben di 12 pa 18 aña). “Mi ta espesialmente emoshoná pa ku e programa adolesente ku nos ta trahando riba dje huntu ku un consultant di Montessori eksperiensiá. Imaginábo un komunidat ku tayer i tiendanan kaminda muchanan por siña tokante ekonómia i di empresa dor di operá un kompania nan mes. Òf kaminda nan ta siña un artesania dor di praktiká esaki. Matematika, kímika, literatura, biología i otro temanan ku tradishonalmente mucha ta siña na skol, no ta un konsepto apstrakto mas, pero informashon útil ku e mucha por apliká den su bida diario na skol”, asina Palm a amplia.

Tokante Montessori

Maria Montessori a nase na aña 1870 na Ancona, Italia. Montessori a bira e promé hende muhé ku a finalisá un estudio pa dòkter na Universidat di Roma. E la studia pediatría, psikiatría, sikología i a spesialisá den desaroyo intelektual i kognitivo di mucha. Su vishon progresivo di mucha tabata hopi aña delantá i su filosofía di edukashon te dia di awe ta keda relevante. Investigashon sientífiko modèrno ta konfirmá opservashonnan di Montessori.

The Montessori School

Na e skol nos ta brinda un ambiente ku ta basá riba ideología di Maria Montessori. Nos ta guía famianan for di nasementu te ku e edat di 18 aña. Den e ambiente korekto i ku e material adekuá, diseñá pa Maria Montessori mes, e muchanan ta guía nan mes den un trayekto di desaroyo ku ta konektá ku nan ritmo individual. E kurikulo holístiko aki ta forma individuonan dediká i kariñoso, ku di naturalesa ke siña. Montessori ta un pedagogía ku ta ampliamente enseñá, ku un kantidat di graduado kresiendo ku ta presta bon den nan karera; hopi bia komo lider i empresario riba nan tereno. Via e fundashon Friends of Montessori lo duna beka na muchanan di kua nan famia mester di ayudo finansiero. Asina e The Montessori School ta bira aksesibel pa un gran kantidat di famia na Kòrsou.

Comments

comments