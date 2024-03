‘Dicon no tin algo asina aki pa hende muher? Ami ta haya cu mester tin un proyecto asina aki pa hende muher tambe. Mi ta asina impresiona di kiko mi pareha a haya durante Best Dad Ever ’: Un pareha di un tata cu a participa na Best Dad Ever ta duna su opinion na final di e proyecto.

‘Despues di e di dos sesion di Best Dad Ever caba, mi a mira cambio positivo den su relacion y contacto cu nos yiu. Y ela bin di dje mes, no door dimi’: Un otro pareha di un tata cu a participa na Best Dad Ever ta duna su opinion na final di e proyecto.

For di 5 di maart te cu 21 di maart ultimo, e prome grupo di tata pa aña 2024 a participa na e proyecto Best Dad Ever y a finalisa Best Dad Ever cu un certificado. Best Dad Ever ta un proyecto caminda cu, durante 7 sesion tatanan y futuro tatanan ta traha ariba nan habilidadnan pa ta un mihor tata di locual cu nan ta caba. Best Dad Ever ta stimula e participacion di hende homber den educacion di nan yiunan. E tatanan ta ricibi tips, informacion y conocemento con nan por ta mas involucra den bida di nan yiu.

Estudio haci na Aruba na 2012 a mustra cu e relacion entre tata y yiu na Aruba lo ta zwak. Esaki

a pone cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a laga haci un estudio mas profundo na aña 2016 pa asina aki haya un mihor bista di kiko tatanan ta pensa di nan rol den educacion di nan

yiunan. Un di e resultadonan di e estudio ta cu tatanan kier ta mas involucra cu educacion di

nan yiunan. Debi na esaki Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a crea Best Dad Ever na 2016

y a cuminsa cu implementacion di Best Dad Ever na 2017.

Algun temanan cu ta parti di e sesionan ta por ehempel: impacto di un tata, planea famia, duna cuido, violencia etcetera etcetera. Algun partner cu tambe tawatatin un rol durante algun di e sesionan ta Famia Planea y partera Michael Quandt.

Best Dad Ever por tuma lugar danki na sosten di Setar N.V, Aruba Airport Authority N.V. y The Salamander Group.

Pa mas informacion tocante Best Dad Ever por tuma contacto via nos website: 131.aw, Instagram: Instagram: 131aruba, facebook: https://www.facebook.com/aruba.131, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.