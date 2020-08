E prome fase di lockdown tabata tin un impacto grandi riba salud mental di nos grandinan

Sr Jefry Matos di Centro di Kibrahacha durante un entrevista a splica di e desaroyo di Corona cu tin riba nos isla y pa cu nan clientenan, unda durante e prome fase di e COVID nos a dirgi un liña di telefon y asina coordina esaki y a constata cu hopi hende a haya deprecion y salud mental ta uno grandi. 22 di Juli nos a habri porta bek y tin 7 siman ta dunando actividad bek pa nos grandinan despues di hopi peticion for di nan mes. Prome mester a prepara e protocolnan, y regla prome cu a habri, mester a duna un training na tur boluntario y a bay over na amplia e team di boluntario ora e hendenan bin na e centro di actividad nan por tin cierto seguridad. Awor a bin fase 2 y ultimo dianan hopi hende a drenta den panico y nos a para keto un rato y 7 siman cu nos ta implementando protocol estricto pa seguridad y salud di nos grandinan, y 50% di nos clientenan ta biniendo bek na e centro pasobra tin miedo y a cay den deprecion. Mirando e di dos fase di e virus, nos a bisa cu nos no ta bay cera di biaha y lo bay reenforsa nos protocol, diariamente nos ta evalua e situacion di nos clientenan y nos no por lockdown nos grandinan asina sin mas y mester bin cu alternativa pa nan, nos no por mira e grandinan den rijnan largo pa paga utilidad y ta trece panico den nan y ta bon pa informa y educa nos grandinan pa no cay den panico sin tin mester pasobra e prome fase tabata tin un impacto riba e salud mental di nos grandinan.

