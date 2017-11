E prome basketball jamboree organisa pa Aruba Basketball Bond tabata exitoso

“Den un solo palabra nos por bisa cu dia tabata un exito total”, asina e Presidente di A.B.B, Sra. Valeska Milton a bisa despues di e exitoso Basketball Jamboree. Recientemente e federacion di basketball a organisa un actividad grandi di basketball den e sala di Centro Deportivo Playa na Colegio Arubano. Mester bisa cu e Basketball Jamboree cu tabata tin como meta, atrae mas hopi hoben posibel sera conoci cu e deporte di basketball y sinja e diferente tecnicanan basico di e deporte manera “passing” “dribbel” y “shooting” a conoce un asistencia masal. Un total di 50 mucha den e edad di 6 – 14 aña di cual 6 tabata mucha muher a participa na e clinica aki. Tambe for di e coach y assistant coach a haya bon ayudo unda un total di 14 persona a bini e dia y bin duna un man. A pidi muchanan ya experencia den e edad di U16 y U18.

Aruba Basketball Bond ta masha contento cu e presencia di 6 mucha muher paso tin intencion grandi di inicia cu basketball femenino bek na Aruba. Tambe a haya 5 mucha homber cu no ta afilia na un club of organisacion di basket y awo lo bay hasi un sondeo den cua club nan lo por pas miho. Mas cu claro mester wak unda tin un club mas serca di nan cas pa nan por yega facil. Actualmente ta sinti falta di un club di basketball den e bario di Noord mirando cu Sta Cruz, Oranjestad y San Nicolas tin un of mas ekipo. Na final di dia a hunga un 3 contra 3 mientras a treat a muchanan cu pizza y algo di bebe.

Lotto, e Loteria di Aruba cu ta un partner strategico di Aruba Sport Unie ta masha contento cu a yuda subsidia e Basketball Jamboree pa tur nos muchanan Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e competencia di basketball enconexion cu e ASU Olimpiada 2017.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.