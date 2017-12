E prome baby ta nace na Merca di un utero transplanta

TEXAS, Merca- Pa prome biaha na Merca, un muhe cu a nace sin utero y ricibi un transplante aña pasa, a haya yiu den e Baylor University Medical Center, na Dallas.

“E prome nacimento aki for di un receptor di transplante di utero na Merca tabata un obhetivo den nos trabao pa resolve e infertildidad absoluto. Esaki relaciona cu e factor uterino, pero loke ta mas importante ta, cu e ta un momento bunita di amor y speransa pa un mama cu nan a bisa cu nunca e lo por haya yiu”, según e comunicado di Giuliano Testa, investigador principal di e ensayo clinico di transplante uterino na Baylor.

Riba peticion di e famia, nomber, ciudad natal y fecha di nacemento no a bira publico pa proteha su privacidad.

For di 2014, otro ocho baby a nace di muhenan cu a ricibi un transplante di utero, tur na Suecia den e hospital Universitario Sahlgrenska na Gotemburg.

Dokter Liza Johannesson, ciruhando di transplante di utero cu a laga e ekipo Sueco uni na grupo Baylor , a bisa cu e nacemento na Dallas tabata particularmente importante, ya cu el a demostra cu e éxito no tabata limita na e hospital di Gotemburg so.

E tratamento clinico di Baylor a inclui 10 hende muhe. Ocho, dentro di cual e mama nobo tambe ta aden, a ricibi transplantenan di utero te na e momentonan aki. Un di e participantenan ta na estado y dos ta purbando di concebi. Otro cuater cu a ricibi e transplante, esaki a fracasa y nan mester a wordo opera pa saca e organonan.

E cirugianan di utero ta diferencia di otro transplantenan den un manera importante, ya cu nan not a destina pa ta permanente. En cambio, nan ta duna e muhe suficiente tempo pa concebi un yiu. E ovulonan fecunda in vitro ta wordo transferi pa e muhe y, unabes cu e baby nace, esaki ta wordo saca mediante di cirugia.

Na Merca, na 2016 cientificonan di Cleveland Clinic a realisa e prome transplante di utero. Sin embargo, dianan despues di e anunciio, e pashent a sufri di complicacionnan y e organo mester wordo saca bek.

E proceso di transplante di utero ta complica y tin risiconan considerabel tanto pa e receptor como pa e donante. E donantenan ta somete nan mes na un operación di varios hora. E cirugia aki ta, den cierto modo, comparabel cu e transplante di higra, según e dokter Testa a splica na The New York Times.

E embarasonan, ademas, ta wordo considera di alto riesgo y e bebe mester nace via cesarea pa evita e tension den e utero transplanta. Te cu awo, e nacementonan a tuma luga prome cu e 40 simannan normal di gestacion, entre 32 pa 36 siman.

Di otro banda, muhenan cu tin transplante di utero mester di un fertilisacion in vitro ya cu nan no por concebi di manera natural. Prome cu e transplante, e muhenan ta ricibi tratamentonan hormonal pa asina e ovarionan libera multiple ovolunan, cu despues ta wordo fertilisa y congela.

