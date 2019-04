E prome baby di “tres mayor” cu’n tecnica pionero di fertilidad

ATENAS, Grecia- E mucha a nace producto di un trabao en conhunto di investigadonan di Grecia y Spaña cu ta preserva e material genetico di e mama, cual ta wordo inserta den e ovulo di un muhe donante pa e wordo fertilisa cu e sperma di su pareha.

Diamars a nace na Atenas e prome baby concebi pa un metodo pionero di transferencia genetico di e mama den e ovulo di un donante, e clinica di reproduccion Institute of Life a informa.

Un aliansa entre e clinica Griego Institute of Life, cu sede na Atenas, y e centro Spaño Embryotools, estableci na Barcelona, a pasa den un proceso di reproduccion asisti pa un muhe Griego di 32 aña, cu ta sufri di un respuesta ovarico abao, a wordo interveni via endometriosis y ademas el a somete su mes na varios fecundacion in vitro, cu a faya.

E baby recien naci ta fruto di un metodo nobo consistene den e Transferencia di e Huso (Cel Materno Materno (nucleo di e ovulo inmaduro) cu ta contene DNA di e mama na e ovulo di un donante sano, cu e nucleo anteriormente retira, pa despues esaki wordo fecunda pa e spera di e pareha y cu finalmente ta wordo implanta den e pashent.

Según dokternan, e tecnica nobo a logra e preservacion di e material genetico di e mama. E dokter Panagiotis Psathas a sigura cu nan ta orguyoso di e “innovacion internacional” aki y cu ta den condicion di haci posibel cu e muhenan cu no tin exito, cu e fecundacionnan in vitro of malesanan mitocondrial straño, por concebi un mucha sano.

Pa e dokter Spaño Nuno Costa-Borges e transferencia di e cel materno pa prome biaha ta un “revolucio” den e reproduccion asisti.

