Tabata na september 2022 cu a start e di dos edicion di e programa di Jump 18 cu tin como meta primordial pa siña muchanan y nan famia pa hunto hiba un bida mas saludabel den loke ta e parti fisico, tambe nutricion y no por laga afo e parti mental. Un grupo di 18 mucha a join e di dos edicion cu tin un duracion di no menos cu seis luna. Un iniciativa cu a start na aña 2021 di pediatra dr. Jamiu Busari cu manera cu a presenta e proyecto aki na Hunta di Directiva di Horacio Oduber Hospital a para su tras y keto bay ta kere den e programa aki unda mucha y hiba un bida saludabel ta central.

Na e anochi final aki cu a tuma luga na Xavier University a presenta e grupo di muchanan cu a participa na edicion dos di Jump 18 hunto cu nan mayornan. Tambe presente tabat’ey Minister Endy Croes di Enseñansa y Deporte conhuntamente cu Hunta di Directiva di HOH, esta sr. Jacco Vroegop hunto cu sr. Gregory Croeze. “Masha pabien. Mi ta hopi orguyoso di boso”, asina director di Horacio Oduber Hospital, sr. Vroegop, a dirigi su mes na tur e participantenan y nan mayornan.

Dr. Jamiu Busari, pediatra, a conta cu e biaha aki e trabou tabata mas, pasobra en bes di diesocho, nan mester a atende trintiseis hoben den e programa aki. Awe diesocho ta ricibi certificado y aki dos luna e otro grupo ta termina. Cu esey a haya nan bou presion pa por realisa e programa na un forma mas eficiente, pa tin un acercamento mas determina pa cu e acuerdo cu mester a cera cu e mayornan di cada participante…den un solo palabra, mester a practica “multitasking”.

Dr. Busari ta sigui bisa cu “e programa Jump 18 ta mucho mas cu djis baha peso. Mas bien e ta manera un forma pa bo mes redescubri kico ta bo potencialnan como mucha y tambe mayor”.

E proyecto Jump 18 ta consisti di un grupo di hoben profesional Arubano, cu bao guia di pediatra Jamiu Busari a desaroya un iniciativa pa empodera muchanan y nan mayornan pa mehora nan salud y bienestar.

E programa riba su mes ta encera un serie di actividad, manera haci ehericio, dianan di consulta cu diferente profesional y mas. E ta depende di e necesidad di cada mucha participante, cu ta percura pa pone na mesa cu un profesional cu no solamente ta yud’e cu bahamento di peso, sino tambe ta splic’e na placa chikito kico ta e problema y kico lo pasa si no atende cu e problema na tempo. E ta un forma practico pa laga e participante cera miho conoci cu su mesun curpa, cu su potencialnan y pa fiha metanan cu e sa cu e lo por logra door di haci poco sacrificio pa su mesun bienestar.

Ta yama danki na e team di profesionalnan cu ta carga e proyecto di Jump 18. Alabes ta gradici tur e partners cu ta haci e programa posibel esta Horacio Oduber Hospital, Gobierno di Aruba, YMCA Aruba, Kinetic Alliances, Maastricht University, One Healthy You y Elements of Aruba. Tambe un danki di curason na e sponsors cu ta CEDE Aruba, ENNIA Aruba, WEB Aruba N.V., Arion Wine Company, Papiamento Restaurant Aruba, Kiwanis Club Aruba, Aruba Wine & Dine y Fundacion Prevencion Salud Aruba.