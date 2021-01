E proceso di destaho publico pa cultivacion y procesamento di cannabis cu proposito medicinal a cuminsa desde 22 di januari

Diahuebs Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber a duna un conferencia di prensa tocante e ultimo desaroyonan pa cu cannabis medicinal. E mandatario a anuncia cu dia 22 di januari e proceso di destaho publico ta cuminsa pa otorgacion di permisonan na negoshinan (local y internacional). Esaki ta pa tur negoshinan cu ta interesa pa cultiva y/of procesa cannabis cu e proposito final pa yega na un producto medicinal. Esaki ta bay ta un proceso serio cu ta cumpli cu tratadonan internacional, asina e mandatario a duna di conoce.

E mandatario a menciona cu na momento cu cannabis medicinal a bira parti di e acuerdo di gobernacion na aña 2017. Mesora a cuminsa explora e posibilidanan pa legalisa e uzo di cannabis medicinal y tambe e parti di cultiva y procesa. Prome cu a yega na e parti di otorga permiso pa haci pa cultivacion di cannabis Gobierno a haci un estudio di kiko e industria aki lo por nifica pa e economia di Aruba. Kiko e industria aki lo por crea na cuponan di trabou y tambe entradanan pa Gobierno. E industria di cannabis ta algo nobo ainda na mundo, un estudio na aña 2018 a mustra cu na aña 2018 e idustria di cannabis medicinal a produci 12.5 biyon dollar mundialmente y pa aña 2024 esaki lo bira 63 biyon dollar pa aña segun pronosticonan. E mandatario a expresa cu Aruba ta un di e poco paisnan na mundo y den caribe cu tin un vision progresivo pa cu cannabis medicinal.

Na Aruba tambe a haci un un estudio, e estudio a yega na un conclucion cu si 35 mil metro cuadra (m2) wordo uza aki na Aruba pa cultivacion. Aruba lo genera 100 miyon florin na entrada, e lo crea 200 cupo di trabou y e salario averahe di e trabounan aki lo ta entre 3600 pa 4000 florin bruto. Di e 100 miyon florin cu e industria aki lo genera 12 miyon florin ta bay den caha di Gobierno atraves di e impuestonan y prima, asina Minister Oduber a trece dilanti.

Roadmap

Na oktober aña 2017 coalicion a sera e acuerdo di gobernacion unda ta bay legalisa cannabis pa uzo medicinal.

2019-2020 a lanta un comicion special (Commissie Legalisering van Medicinale Cannabis) pa explora ki paso mester tuma pa legalisa uzo di cannabis medicinal y tambe pa bin cu un “startnota” cu a keda present ana Conseho di Minister.

Entre lunanan di maart – juli aña 2020 tur companianan por a manda un carta pa asina mustra nan interes den e industria di cannabis medicinal. Expresa nan interes sea ta den cultivacion of procesamento di producto di cannabis medicinal. Esaki a sosode den e “Request for Expression of Interest” (REOI) den e proceso aki Gobierno a ricibi un total di 25 reaccion di tanto companianan local como internacional.

Na juli aña 2020 Bureau Medicinal Cannabis Aruba (BMCA) a keda estableci. BMCA a keda lanta segun e tratado di e convencion na New York di aña 1961 riba “Verdovende middelen enkelvoudig verdrag”. E tratado aki ta describi cu pa cultivacion di cannabis mester tin un departamento di Gobierno pa controla e esaki di momento di cultivacion te na e producto final.

Den lunanan di februari y maart 2021 lo bay trata e ley den parlamento “LV houdende wijziging van LV verdovende middelen”. E cambio di ley aki ta bay haci posibel cu e Minister encarga cu Salubridad Publico por duna un dispensacion (ontheffing) na cierto companianan pa por cultiva y/of procesa cannabis pa uzo medicinal.

Ontheffing

Entrante februari lo bay trata e cambio den e ley di “LV houdende wijziging van de Landsverordeing verdovende middelen (AB 1990 n0. GT 7)” den Parlamento di Aruba.

E cambio den e ley aki ta bay haci posibel cu e Minister di Salubridad Publico por duna un dispensacion (ontheffing) di e prohibicion di cultivacion, procesamento, transportacion di cannabis, azeta di cannabis y tincturen di e cannabis pa por haci investigacion cientifico riba e parti medicinal of pa por haci produccion di e producto medicinal.

E dispensacion aki di e prohibicion por wordo duna na solamente esnan cu tin un acuerdo firma cu e Minister pa realiza e trabounan encuestion.

Commissie Gunning Ontheffing Medicinale Cannabis

E comicion aki a keda estableci dia 12 di januari 2021 y e ta consisti di 6 miembro, nan tin e proposito pa conseha Minister di Salubridad Publico cua companianan ta bin na remarke pa haya e dispensacion (ontheffing). E comicion aki ta uno hopi imparcial cu e meta pa scohe e compania mas capacita posibel.

Meta di e comicion ta pa stipula e condicionnan cu e companianan mester cumpli cune na momento nan ta bay registra pa bin na remarke pa haya un dispensacion, un licencia di cultivacion y procesamento di cannabis pa uzo medicinal.

Tin 3 condicion hopi estricto cu ya caba a wordo palabra entre e comicion y Minister Dangui Oduber. E demas condicionnan lo wordo stipula pa e comicion mes, e comicion ya caba a pasa den Conseho di Minister y tin 2 reunion caba tras di lomba asina Minister Oduber a expresa.

E siguiente tarea di e comicion ta cu nan lo bay evalua tur e companianan cu a registra y inscribe pa participa oficialmente. Despues di nan evaluacion y a base di e criterianan cu nan a stipula, den un forma di puntuacion lo scohe e 5 companianan cu a score mas halto. E comicion lo duna un conseho final na Ministerio di Salubridad Publico cu e 5 companianan aki den nan opinion ta esnan mas capacita pa bin na remarke pa haya e licencia, asina e mandatario a trece dilanti.

E licencia cu wordo duna no ta transferibel, E compania cu haya esaki ta e mes mester uze.

E licencia ta mara na un periodo cu lo wordo determina pa e comicion cuanto luna esaki lo ta, e por ta di 6 luna, 9 luna of 12 luna. Den e periodo aki e compania mester cumpli cu e acuerdo cu e tin firma. Si no cumpli cu e acuerdo dentro di e periodo stipula, e compania ta perde e licencia.

E producto final cu a wordo cultiva y procesa mester ta un producto medicinal y no recreacional.

E 6 miembronan di e comicion ta representa diferente Ministerio y departamento di Gobierno.

Un miembro apunta pa Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte.

Director di DEZHI of un colaborado di su escogencia.

E Inspecteur der Geneesmiddelen of colaborado di su escogencia.

Un miembro apunta pa e Minister encarga cu Ifrastructura.

Un miembro apunta pa e Minister encarga cu Husticia.

Un miembro apunta pa e Minister encarga cu Sector Primaria.

Request for Proposal (RFP)

E otro proceso cu mester wordo encamina ta esun di RFP, ‘Commissie Gunning Ontheffing Medicinale Cannabis’ ta esun cu ta encarga pa apoya Gobierno di Aruba den e proceso aki. Tur compania cu ta desea por manda nan proposicion y registra pa bin na remarke pa haya e licencia.

Gobierno di Aruba tin e intencion di solicita e proposicionnan di e companianan cu ta interesa den sea cultivacion y/of procesamento di cannabis medicinal na Aruba. A traves di 3 procesonan pa cu tin pa adkiri e RFP.

RFP pa e cultivacion di cannabis pa proposito medicinal na Aruba

RFP pa e procesamento di cannabis pa proposito medicinal na Aruba

RFP pa e cultivacion y procesamento di cannabis pa proposito medicinal na Aruba

E registracion pa participa na e RFP ta cuminsa dia 22 di januari 2021 pa 6:00 PM. Pa mas informacion di con pa registra por subi e pagina web di BMCA cu ta www.bmca.aw

Dia 19 di februari 2021 pa 6:00 PM (UTC-4) lo publica e documentonan di e RFP na e participantenan.

Dia 22 di maart 2021 pa 10:00 AM (UTC-4) ta e ultimo ora pa manda e propuesta nan di e RFP.

Dia 22 di maart 2021 pa 10:01 AM (UTC-4) e propuestanan ta wordo habri den presencia di un notario.

E periodo entre 22 di maart 2021 y 6 di april 2021 ta e periodo di evaluacion y dia 12 di april 2021 lo duna un notificacion ken ta esnan cu a wordo selecta pa e comicion.

