E presupuesto cu ATA a entrega ta positivo pa 2018

E siman cu a caba, Aruba Tourism Authority, ATA, a haci entrega di nan presupuesto pa 2018. CEO di ATA, Ronella Tjin Asjoe-Croes, a splica cu e presupuesto aki a wordo entrega na minister di turismo, despues di un proceso basta extenso cu a wordo encamina prome cu e entrega. Pa ATA, pa bay bek desde comienso di ATA Sui Generis, ya caba na 2010 a dicidi cu lo cambia e modelo financiero pa asina sigura cu e maneho di turismo ta uno duradero. Apart di maneha turismo na un manera duradero, ta e organisacion, bo recursonan humano. Pero tambe bo maneho financiero y e ley cu ta ancrabo y sostenebo pa haci esaki. Conforme di esey, durante añanan, cu a mustra ingreso, a base continuo, ta sigui crece pa ATA, conforme tambe y man den man cu e modelo financiero cu a entama y a institui pa ATA Sui Generis, pero tambe man den man cu bo metanan cu bo ta pone tur aña. Te awor aki a pone metanan di crecemento y ora cu cumpli cu esakinan, mas cu claro bo ta mira cu esaki ta mara na ingresonan eleva.

Ta proyecta pa otro aña cu lo tin continuacion di crecemento den diferente di e indicadornan principal, a base di cual ta midi turismo, na nivel nacional un tiki mas modera aki aña, pasobra e aña aki con cu bay bin, tabata uno fuerte, sigur cu logronan. Conforme cu esey tambe, ta mira un ingreso eleva pa ATA. Bo ta mira cu ta propone pa pone mas fondo den mercadeo, principalmente tres area. Mercadeo riba e mercado di Merca. Tambe mas fondo pa aviacion, pues tin un fondo cu ta yama Airlift Budget y tercer, tin mas fondo pa Aruba.com cu lo bay rediseña awor aki. Un Aruba.com completamente rediseña, cual lo wordo lansa fin di e aña aki.

Den e presupuesto a pone mas placa pa 2018 pasobra e website mas grandi den Caribe ta www.aruba.com y lo pone mas fondo tambe den algun destinacion nobo segun e CEO.

Tjin Asjoe-Croes a splica cu www.aruba.com ta ricibi entre 4 pa 5 miyon bishitante pa aña. Esaki ta un di e instrumentonan sigur hopi importante. Eseynan ta e puntonan unda cu lo ta conforme e presupuesto, ta premira cu lo tin un sigur un adelanto, si ta pa ATA, pa logra cierto metanan. Ta mira un ingreso tambe cu ta 3% mas compara cu e presupuesto di aña 2017.

No mester lubida cu mester keda enfoca unda e mercado ta fuerte. Si bo pensa Merca so caba, mas cu 50% di e mercado Mericano ta bin di un paar di estado. Ta New York, ta Boston, Philadelphia, tres di nan cu ta forma mita di bo mercado di Merca. A bin ta hiba un strategia di diversificacion eynan. Por ehempel introduccion di Jetblue e aña aki na Fort Lauderdale. Ta algo cu a bin ta traha riba dje pa 3 aña. Por ehempel introduccion di Southwest, ultimo 5 pa 6 aña. Si midi ATA Sui Generis, ta algo tambe delibera. Esey ta habri mercadonan entre otro, esun West di Merca. Dentro di Merca tin e strategia ey a bin ta move y ta midi cada region kico nan ta trece pa Aruba y ta mira conforme cu e logronan di aviacion aki, bo ta mira e ora e resultado. Pafo di Merca bo ta mira cu a habri Chile. Si mira e ultimo añanan na 2012, a habri e mercado aki y tambe conforme e estado di e mercado tambe, ta inverti strategicamente aki aya un tiki mas. Por ehempel tin awor aki e mercado di Argentina, ta bayendo hopi bon. Bo ta capitalisa mas y bo ta pone mas fondo eynan. Colombia tambe, desde di e eliminacion di Visa. Claro ta haya mas fondo tambe. Brazil, bo ta want’e un tiki, mirando e situacion tambe. Asina tin otro ehempelnan. Na Europa, como Aruba, considerando cu Europa ta representa mas of menos un 8 pa 9% di bo bishitantenan total, si bo mira bon, ta toch basta bon amplia den e base di Europa, pasobra ta haci mercadeo na Hulanda, na Inglatera, na Italia, na Alemania y na Scandinavia. Ta basta amplio toch cu ta representa un region cu ta representa 8 pa 9% total, segun e CEO di ATA Sui Generis.