Diasabra dia 2 di September Brazil Taekwondo Stichting ta organisa Ultimate Taekwondo Cup. Ultimate Taekwondo Cup ta e ultimo clasificacion pa Best of the Best Truescore 2023.

E participacion di e scolnan di Taekwondo na Aruba ta grandi, mirando cu nan kier clasifica pa participa den Best of the Best Truescore 2023. Brazil Taekwondo Stichting tin tur cos cla pa Diasabra awo den Centro di Bario Brazil. Ta bay tin e referee Internacional y Elvis di Truescore for di California.

Presidente di Aruba Taekwondo Bond Sr. Moises Fernandez ta bay ta presente. E mihonan lo clasifica pa Best of the Best Truescore 2023.