Diamars anochi tabata tin e sorteo miyonario di Mini Mega y Mega Plus di 1 miyon y 125 mil florin. E number ganado 09-12-19-29 cu e Mega Ball 06 y e ticket ganado a wordo bendi na Lucky Trailer na Santa Cruz. Diaranson, e feliz ganado a bishita oficina principal di Lotto, E Loteria di Aruba pa asina cobra su premio miyonario.

Mercedita a cumpra su ticket di Mini Mega y Mega Plus loco y pa su sorpresa e ticket loco aki a resulta di ta e ticket ganado di 1 miyon y 125 mil florin!

Ademas tabata tin 3 feliz ganado di e segundo premio cu cada uno a gana 25 mil florin y ticketnan ganado a wordo bendi na Get Rich Dakota, Mahuma Lottery & Snack y Shahai Take Away.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

