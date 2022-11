Diamars anochi a tuma luga na Patio 15 e trekmento di lot pa e prefinalnan di e grandioso Aruba Caiso and Soca Festival. Den un ambiente hopi ameno musiconan, Prensa, patrocinadornan di e evento, invitadonan y miembronan di directiva di Stichting Musica a presencia resultado pa e secuencia di e prefinalnan.

Stichting Musica ta anuncia cu den e prefinalnan lo tin 13 banda participando. Diasabra 12 di November na Centro di Bario Dakota lo ranca cu siguiente orden di aparicion Zeta Band, Tsunami, Mellow y Caribbean Band.

Diasabra 19 Centro di Bario Playa pabao lo ta e anfitrion pa Nfuzion, Sound and More, Suona , YX3M y Buleria cu lo cera e anochi. E ultimo prefinal lo tuma luga dia 26 di November na Centro di Bario Brazil y e anochi lo keda inaugura pa Musical Time, Hot Ones Band, Azucar y Groove Masters.

Musico y cantantenan lo presenta durante di e 3 anochinan un total 43 composicion nobo l 10 Caiso, 33 soca cu un total di 33 cantante masculine y 3 femenino. Ta anticipa un competencia fuerte entre e cantante y bandanan.

Musica ta invita henter pueblo di Aruba pa cumpra carchi pa e prefinal den package pa Fls 50,= of individual pa Fls 20,= via di Pay.aw.

Carchinan ta obtenibel tambe individual pa tur 3 anochi.na Citgo Boulevard, Palm Beach, Ponton, Sta. Cruz y Essoville. Ban apoya nos musiconan local den e prefinalnan di e festival mas grandi di nos isla. Danki na tur patrocinadornan – Setar, Aruba Bank, Balashi, Elite y Tele Aruba cu ta hacie e festival aki posibel.