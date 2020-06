E-Post di Post Aruba NV ta cera acuerdo cu APG Global pa maneho di carga na Merca

For di su nacemento, E-Post a sa di gana e confianza di comunidad di Aruba pa e bon servicio cu semper a sa di brinda pa ora di haci ‘online shopping’ internacionalmente. Pa duna un mihor ‘online shopping experience’, for di algun tempo caba y prome cu e crisis di COVID-19, Post Aruba NV ta realisando diferente adaptacion y mehoracion pa por cumpli cu e demanda creciente di su clientela. Pa cu esaki, E-Post a cera un acuerdo cu APG Global, cual ta un compania di renombre mundial y cu un experiencia amplio di mas di 20 aña den e mundo di cargo y e-Commerce.

Maske cu e crisis di COVID-19 a trece un gran cantidad di reto pa mundo henter, Post Aruba NV ta consciente di e necesidad creciente di haci compras online cu tin na Aruba. Mirando e crecemento substancial di carga y cliente nobo cu E-Post a conoce durante e temporada di Shelter in Place y Cuarentena, mester a haci adaptacionnan repentino den e forma di traha, cual por a trece algun retraso den su distribucion. A analisa e situacion riba un base diario y hunto cu e partner nobo, esta APG Global, a introduci servicionan nobo y mas conveniente cu ta adapta na e comodidad y siguridad di E-Post su clientenan, y cu ta cumpli cu e principionan di e ‘Normal Nobo’. A traha incansabelmente hunto cu APG Global pa por sigura cu e clientela di E-Post lo sigui disfruta di e bon servicio, liher y na mihor prijs cu semper a caracterisa nos compania prome cu e crisis di COVID-19 a bati na porta di mundo.

For di algun tempo caba E-Post ta informando su clientenan via e-Mail di e cambionan cu ta tumando lugar, y tambe ta suministrando cada cliente su adres nobo na Merca. Ta importante pa bisa cu e adres anterior cu clientenan di E-Post tabata uza, no ta den servicio di Post Aruba NV mas. Si pa un motibo of otro tin cliente cu no a haya nan adres nobo na Merca, por tuma contacto libremente cu nos via e-Mail na customerservice@postaruba.com y/of angeliqueras@postaruba.com pa pidi e adres nobo.

Finalmente Post Aruba NV ta gradici nos clientenan pa e apoyo incondicional y continuo, como tambe pa e pasenshi durante e temporada dificil cu ainda nos ta enfrentando. Post Aruba NV, como Compania Estatal, tin e compromiso pa sigui traha na beneficio di nos comunidad buscando semper pa brinda un mihor servicio.

