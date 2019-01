E polemico presentacion di dj Tiesto y Mariah Carey na Arabia Saudita ta bay door

RIAD, Arabia Saudita – Un actuacion polemico door di e dj Hulandes Tiesto y e cantante Mariah Carey na Arabia Saudita lo sigui normal diahuebs anochi. E cantante Mericano via su manager a bisa cu e presentacion aki lo ta un stap den e direccion corecto pa e pais ultra conservador.

Organisacionnan di Derechonan Humano a haci un peticion ariba e artistanan pa no presenta, ya cu e Cas Real Saudi ta actua cu man duro contra di disidentenan. Muhenan ta wordo oprimi, activistanan ta wordo tira den prizon y prins heredero Mohammed lo ta tras di e asesinato di e periodista Kashoggi na Istanbul, cual a hala hopi atencion.

“Tiësto no por haci como sifuera cu Arabia Saudita ta un pais unda cu no ta pasa nada”, segun un vocero di Amnesty International. “Si e dj haci su presentacion, e mester ta consciente di cu e laga su mes wordo uza pa e mashin di publicidad Saudi, cu kier laga pasa cu e pais ta uno progresivo”.

E dj procedente di Brabant no a reacciona ariba e conmocion, pero si Mariah Carey. E ta mustra riba e hecho cu e ta e prome artista femenino cu por actua den e pais, despues di añanan largo di reglanan streng pa cu musica y entretenimiento.

“Door cu el a wordo ofreci pa presenta dilanti di un publico internacional di tanto homber como muhe, Mariah a wak esaki como un oportunidad pa lanta e separacion di genero”, Mariah a bisa via su manager. “Mariah ta compronde e importancia cultural cu e presentacion aki y ta sigui boga pa igualdad pa tur hende, na nivel mundial”.

IS

Entre tanto, e presentacion a hala atencion tambe di e extremistanan musulman. Segun The Daily Mail riba rednan social ya caba ta circulando potretnan di e poster di e concierto, cu e logo di IS.

Carey y Tiesto lo presenta diahuebs anochi durante un torneo di golf na e ciudad King Abdullah, un ciudad comercial na dos hora di Mecca. E concierto ta fit den e esfuerso di e Cas Real Saudi pa duna e pais un imagen mas moderno. Pa cu esaki, anteriormente a trece shownan di dj David Guetta, The Black Eyed Peas y bringadonan di lucha libre Mericano.

