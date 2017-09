E permiso pa dia 17 no ta esun di mas importante cu tin

Diahuebs, dia 14 di September ta un dia hopi scur, segun lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a bisa. Tur ciudadano di pais Aruba awe mas cu nunca, mester realisa bon un voto di AVP, voto den man di Mike Eman y AVP, ta un voto pa dictadura na Aruba. No ta Wever-Croes ta bis’e. Por a mira un caso cu a yega asina leu, simplemente pa terkedad y dictadura di un prome minister.

A tende hues bisa cu MEP a pidi su peticion dia 4 di Januari y cu AVP a pidi su peticion dia 7 di Mei. Ta duda cu AVP uberhaut a haci su peticion. Loke cu e abogado a bisa, cu ta un eror serio, hopi serio, un violacion serio di abogado Sjiem Fat di e reglanan di etica di abogadonan, caminda cu e ta sconde un documento pa e contrapartido. Ta un cos cu no ta aceptabel y sr. Sjiem Fat lo bay tuma pasonan adicional contra di dje pa e tipo di manipulacion aki. Esey ta bin despues. Ta simplemente cu cada ken tin cu carga su responsabilidad.

A mira cu e hues a haci tur su posibel pa acomoda y pa no laga AVP sali cu mucho daño, mucho rasca pa pone asina, di e caso aki. El a bisa cu un prome minister tin hopi espacio, “beleidsvrijheid”, esta espacio pa tuma decision y cu e prome minister, de facto, loke cu el a haci, e como hues, den un caso sumario y tabata sa cu un caso sumario, e no por bay completamente den e caso. E no por bay bisa cu AVP no por haya e parada pa core. Loke cu ta lamenta profundamente y lo mira ora cu e veredicto bin riba papel, con hopi hues a basa su mes riba e hecho cu segun Mike Eman, un partido so por core e parada. Siendo cu tin documento di Cuerpo Policial, den cual eigenlijk loke a lesa ta bisa lo siguiente: Mike Eman a bisa Cuerpo Policial cu AVP ta core e parada. Pero polis a bisa cu MEP a pidi permiso prome. Mike Eman a bisa cu e no tin cunes cu nada, AVP ta core e parada. Cuerpo Policial a bisa cu si haci esey, si ta evalua pa laga AVP core parada, e ora KPA ta bisa pa laga tur dos core parada. MEP y AVP, Cuerpo Policial a bisa cu por maneh’e. Mike Eman a bisa cu e no tin nada di haci cu esey y cu AVP ta core e parada.

Pa MEP ta importante haci esaki pasobra den full campaña electoral, un lider di un pais, un lider di un partido sumamente dictatorial, cu no conoce ningun regla, sino a kibra tur. Tur regla el a kibra. Durante entregamento di lista, e mes a cambia regla, hasta den debate. Esey ta bin di un mentalidad hopi dictatorial. Ora cu esaki a bin acerca, cu e como prome minister, lider di AVP a duna AVP e permiso, e no a contesta e vergunning mes, pasobra ta Cuerpo a contesta e vergunning y a dicidi pa bay corte y a haya e veredicto aki. E caso riba su mes, no ta caba aki, pero no lo bay tin repercucion riba e permiso.

AVP ta core su parada legal cu permiso. MEP ta un partido di hende drechi, cu no tin ningun tendencia dictatorial cu AVP y Mike Eman tin. Nan ta respeta decision di hues, pasobra ta biba den un estado di derecho. Ta kere personal, ta aspirando pa un di e posicionnan mas halto aki na Aruba y e ora bo tin cu duna e bon ehempel y no bin impone cosnan riba hende. Haciendo esey, ta respeta decision di hues. Awor aki tin cu bay caba di organisa naturalmente, pasobra nan tabata tin tur cos cla pa e parada. Nan tabata tin e ruta hasta stipula, awo tin cu bay cancela tur esey, pero no ta nada. Nada no ta pasa pa nada. Tur cos tin su motibo y akinan, Wever-Croes a haci un invitacion na e simpatisantenan y henter pueblo di Aruba. Diadomingo no lo keda cla, pasobra Aruba ta di nos tur. Nan por ta unda nan kier ta. Ya cu no tin un permiso, pa por core parada, lo bay campaña. Mirando cu tin hopi cas y bario cu no a yega ainda, ta bay campaña y ta invita un y tur pa compañanan masalmente diadomingo pa bishita e barionan cu falta pa bishita y compaña nan tambe den accion di recauda fondo pa e damnificadonan di St. Maarten. A anuncia tambe den curso di siman, cu diadomingo lo bay tin colecta pa tur hende haci nan donacion pa e damnificadonan di St. Maarten. Pa evita cu un hende di San Nicolas, no por yega por ta te Santa Cruz pa e donacion, e buzon di donacion lo bay ta den tur bario na Aruba. Sali, bin compaña MEP, lo bay haci entrada masal. Esey kiermen cu lo bay bishita e barionan. Ta cuminsa pa 1’or di merdia na San Nicolas. Eynan por haci bo donacion y despues ta sigui bin abao. Ta bay Savaneta, bay Santa Cruz, ta bay Paradera, ta bay Noord, ta caba na Playa, pasobra nan tabata tin un actividad planea caba diadomingo awo, pa 6’or di atardi te cu 8’or di anochi, na Plaza Starke, pasobra e ta e plaza di e sede di Sharlin Starke, den Paardenbaaistraat. Ta bay cera e colecta e ora eynan, conta e placa cu a logra acumula pa e damnificadonan di St. Maarten y e ora pa por entrega un check e dia ey. Asina ta, yuda sin miedo. Ta invita un y tur pa compaña nan den esaki y na fin, unico cos cu Wever-Croes ta bisa ta lo siguiente. E permiso pa dia 17, no ta esun di mas importante cu tin. Esun cu ta core parada di victoria dia 24, esey ta esun di mas importante. Esey, partido MEP ta bay core dia 24. Encuestanan ta mustra esey. E actuacion di AVP, manipulando un hues, manipulando atrabes di su abogado principal, ta bay pone cu mas hende ta disgusta di e partido aki.