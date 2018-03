E percentahe cu APA a acorda cu ASTEC tabata e optimo

E suma den percentahe cu APA a acorda cu ASTEC a wordo negocia hopi aña pasa. Esey na parecer di Sr. Figaroa, tabata e optimum. Esey ta esun cu tabata por na e momento ey. Tur dos como APA como ASTEC tabata kier mas hopi. Sr. Jossy Figaroa, director di APA ta splica.

Tanto APA como ASTEC tabata kier mas hopi y mirando tur e inversionnan cu a wordo haci, e percentahe tabata esun corecto. Aki 23 aña tur tereno na ASTEC lo bin bek pa APA. Y no ta bay tin espacio pa negocia e perecentahe ey. APA di su parti no ta mira cu esey ta bay ta e caso.

Den todo caso Director di APA a señala tambe cu nunca a sinti un desconfianza for di e Director di Aruba Stevedoring Company (ASTEC), SR. Mike de l’Isle cu nan tin problema cu e suma nan lo mester paga pa luna cu e no lo ta un suma husto. Hopi biaha Sr. Giargo tabata sinti lo contrario, cu ASTEC ta haya mucho hopi y awo ta tende cu APA ta haya mucho hopi. Lo mester warda te ora cu e contract aki termina. E contract ta pa 25 aña.

ASTEC a haya e consessie door cu nan mester a haci inversionnan grandi, mester a cumpra crane, etc y ta mas di 60 miyon florin ta loke nan a inverti. Den 25 aña ASTEC lo por saca loke nan a inverti. Ora cu e contract termina, lo wak con APA ta sigui cu e terenonan aki.

Astec semper lo ta cumpli cu APA unda cu no tin ni un motibo di keha unda cu e placa ta drenta den forma puntual. Aunke nan lo por tin diferente punto di bista, e relacion ta relativamente bon. No ta asina cu henter ora nan ta pleita of discuti cu otro. SI nan tin nan diferente putnonan di bista. Pero ta wak con por complenta otro pa duna e miho servicio.

Por cierto cu e siman aki APA cu Astec lo ta hunto na Atia pa duna un splicacion y tambe haya sugerencia di ATIA con pa duna un miho servicio na Barcadera. E no ta facil locual ta pasa. Ora cu barco di fruta y berdura drenta, cu nan no por haya prioridad. Na momento cu ta haci esaki, mester tene cuenta cu fruta y berdura, pero tambe cu hopi otro container tambe.

Pero door cu ATIA ta cubri tur e agencianan, nan ta bezig cu ATIA. Siman pasa APA cu ATIA tabata na Departamentonan di Asuntonan Economico, pa duna un splicacion riba e tarifanan riba e productonan unda a sali bon cla padilanti, cu e tarifanan di ASTEC y APA pa cu e producto di cuminda ta uno hopi abao. E percentahe ta hopi chikito, y hopi hende ta kere cu esey ta e gasto grandi ariba cuminda. Pero esey ta minimo, algo bou di 1% total di e gasto cu tin.

Den todo caso, Sr. Jossy Figaroa, director di APA ta spera cu ASTEC logra un areglo cu CAO y ta spera cu nan keda cla pronto cu esaki. Loke APA ta puntra e gerencia ta pa trata pa esaki keda cla mas pronto. Locual cu APA lo no kier, ta pa pueblo di Aruba, bira victima di cualkier welga cu por bay tin y tambe cualke cosnan fastioso na Barcadera.

Loke Sr. Figaroa por a compronde ta cu nan ta sinta na mesa hunto cu mediador di gobierno, pa purba yega na un solucion faborabel pa tur partido envolvi.

