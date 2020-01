E participantenan pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2020 ta conoci

Despues di un anochi hopi alegre na Centro di Bario Brazil, Stichting Musica ta sumamente entusiasma pa anuncia e banda y participante nan pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2020.

E banda y participante nan sigur a causa un impacto durante e anochi final di registracion. Stichting Musica ta contento di por mira tanto creatividad y animo pa cu e festival y lo anuncia e ganador di e “banda mas anima” di e anochi aki, na final di e temporada.

PREFINALS – DAY 1 Dialuna, 27 januari 2020

1. Upgrade Music

2. MAdness Fellow

3. Sound & More

4. Grupo Stimami

5. The Failures

6. Tsunami

7. Zeta Band

PREFINALS – DAY 2 Diamars, 28 januari 2020

1. Le Groove

2. The Good Times Band

3. Robert y su Solo Banda Show

4. Youth Xtreme

5. N.B.O.

6. Hot Ones Band

7. OREO

PREFINALS – DAY 3 Diaranson, 29 januari 2020

1. STEAM

2. D’Licious

3. Buleria

4. The Crew

5. Ambiance

6. N’Fuzion

7. Mellow

Dialuna awor, dia 27 di januari 2020 e prome anochi di Prefinals ta tuma lugar na Aruba Carnival & Entertainment Village. Tur anochi lo cuminsa 8’or en punto y kaarchinan pa entrada ta na benta na Citgo Boulevard, Citgo Palm Beach, Citgo Santa Cruz, Citgo Essoville y Ponton Service Station.

Ta posibel pa cumpra kaarchi pa cada anochi separa na balor di Afl. 25,- pa cada anochi di Prefinals. Entrada pa Caiso Finals y Super Saturday Soca Finals ta costa Afl. 50,- pa cada anochi. Tambe tin un ganga, cual ta e package completo na e prijs special di Afl. 85,- cu ta duna entrada pa tur 5 anochi di e festival. Tambe ta posibel pa cumpra tickets uzando e servicio di Pay.aw.

E finalistanan pa loke ta trata e Caiso Finals (diabierna, 31 januari 2020) y e Super Saturday Soca Finals (diasabra, 1 februari 2020) lo wordo anuncia na final di e di tres anochi di prefinals. Stichting Musica ta invita un y tur pa bin apoya nan participante preferi y goza di cinco anochi di espectaculo na Aruba Carnival & Entertainment Village. Riba e Facebook page di Stichting Musica por keda na altura di tur desaroyo y informacion.

