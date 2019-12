E pakico di AZV

E prome añanan di Organo Ehecutivo AZV ta wordo considera esnan mas turbulento unda tabata tin hopi discusion tocante e contractonan y hasta casonan den corte. Dentro di tur e ‘discusionnan’ aki tabata lubida e motibo principal pakico a institui AZV. Preparando pa e celebracion di tur pais cu tin un seguro cu cobertura universal pa su cuidadanonan, AZV ta repasa e motibo principal pa cual a institui e seguro medico general (basico) pa Aruba.

1988

Tabata na aña 1988 (net 2 aña despues di Status Aparte) cu e idea a wordo treci den parlamento door di señor Charro Kelly. E situacion na Aruba e tempo ey tabata uno unda e poblacion tabata pasa duro ora cu malesa bati na porta. Algun hende tabata bon para cu un seguro medico di nan mes, otro tabata tin uno pa medio di nan trabou y otro no tabata tin nada of mester a keda satisfecho cu e servicio medico pa medio di e asina yama ‘ppk-kaart’ (=e caarchi di gobierno). E pensamento cu mester yuda e ciudadano ora e haya un malesa a wordo apoya y ya na 1992 esnan cu ta scirbi ley a prepara esaki y e ley AZV a wordo acepta unaninamente.

1992-2001

Awor cu e ley AZV tabata scirbi, a tuma hopi aña pa e preparacion ‘practico’, esta cu mester a para keto na con ta bay realmente introduci e ley AZV. Diferente stakeholders a wordo envolvi manera e gremionan, e sindicatonan, e seguronan comercial y tur e dunadonan di cuido. E caminda tabata uno largo pero sigur. Na 2001 AZV a keda introduci. Un introduccion cu no a bay sin turbulencia sin embargo a keda mehora y desaroya e cuido medico na Aruba. Awe 18 aña despues tin mucho mas specialismo y tratamentonan medico compara cu na inicio di AZV.

Universal Health Coverage

Pakico duna AZV importancia? Ban para keto y wak den mundo. Varios pais ta bringando pa haya un sistema manera AZV, e asina yama ‘universal health coverage’. Aruba ta haya e oportunidad pa para keto y reflexiona…pakico e paisnan kier un AZV? Paso a wordo comproba cu no tin nada mas bunita cu un pais ofrece su pueblo un seguro medico general. E ta trece accesibilidad di cuido medico y ta hisa calidad di bida. Na Aruba danki na introduccion di AZV e hende muhe y hende homber ta biba mas largo.

