Hopi pais tin ley cu ta obliga pa denuncia casonan di abuso/maltrato di adultonan mayor. Maske cu tin leynan obligatorio pa haci denuncia, abuso di adulto mayor ta sigui di ta un crimen insuficientemente raporta tambe na Aruba.

Algun motibo cu un adulto mayor lo no raporta of haci un denuncia, ta:

• E no por haci un denuncia, debi na su capacidad fisico of mental.

• E ta depende di e abusado pa ricibi atencion y cubri su necesidadnan basico. • E ta teme di represaya di parti di e abusado.

• E ta teme cu si e haci un denuncia, e abuso lo ponele porta fo di e instancia di cuido. • E ta sinti berguensa pa bisa un hende cu un ser keri ta haciele daño, ta viol’e of ta probecha di dje.

• E ta preocupa cu si e haci un denuncia, e abusado ta haya su mes confronta cu problema pa su via; esaki ta specialmente asina ora e abusado ta un hende cerca di dje of un hende cu e ta preocupa p’e.

• Si e haci denuncia di abuso of violencia sexual, autoridadnan lo NO tum’e (e victima) na serio debi na su edad (Edadismo) of suposicion riba su capacidad mental.

Algun forma di abuso pa pone atencion riba dje ta

entre otro:

• Abandono

• Abuso Emocional

• Explotacion of abuso financiero

• Negligencia

• Abuso Fisico

• Abuso Sexual

Kico ta e señalnan cu por observa ora ta trata

di abuso di adulto mayor.

•Mientras hopi di e sintomanan aki tambe por ta un

resultado di cierto condicionan físico of di

medicinas/droga, ora nan aparece, ta ora pa investiga

mas profundo pa determina y remedia nan causa/

origen.

Ora NO por splica e señalnan aki pa motibo di remedi / droga, esaki por ta un indicacion di un abuso / maltrato di e adulto mayor. E señalnan por ta relaciona cu entre otro:

• Golpi, kemadura, corta of cicatris inexplicabel.

• Falta di higiena basico, falta di cuminda y awa adecua of di paña limpi y apropia. • Falta di cuido medico, bril, looprek, wandelstok, djente, audífono, remedi.

• Wowo hundi of perde peso inexplicable.

• Ulcera/ Herida di cama.

• Ignora / rechasa of bula pipa asina menciona e lesion(nan).

• Miedo of sospecho irasonabelmente halto.

• Falta di interes den contacto social.

• Cambio inexplicabel of inusual den comportamiento.

• Sangramento vaginal of anal inexplicabel.

• Malesa venerico of infecionan vaginal.

• Señalnan di cuido insuficiente y/of recibonan No paga a pesar di ta conta cu recursonan adecua. • Retiro di sumanan cuantioso di cuentanan bancario di e Adulto Mayor of otro actividad inusual na cahero automatico ( ATM).

Si abo ta sospecha of a observa e señalnan aki riba, no deha di haci uso di bo derecho y obligacion civico y tuma contacto cu autoridad of informa bo mes riba e siguiente Website di Ministerio Publico di Aruba: https://omaruba.com/aanwijzing-relationeel-geweld/