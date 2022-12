Un aña di prizon ta bay pa e hende nan cu kier riesga na tene relacion nan sexual pafo di matrimonio.

Esaki ta un ley cu den e codigo penal di Indonesia recien a wordo aproba den parlamento cu lo drenta na vigor den su totalidad aki 3 aña. E codigo aki ta castiga acto nan di adulterio, blasfemia, retiro for di religion y e critica nan na e gobierno di Estado.

E experto nan den ley ta mira e ley aki como un “desaster” pa derecho humano, un posibel daño na e turismo dor cu e ley aki tambe lo castiga e stranheronan cu ta tene relacion sexual pafo di nan matrimonio.

E ley cu Parlamento ta aprobando poco poco te ora yega na su totalidad, y algun di nan ta basa ariba ley nan islamico.

Cu e ley aki ya tin aproba unanimamente mas di 600 articulo cu a ora di implementa esaki oficialmente den su totalidad tambe esnan den union liber core e riesgo di wordo castiga sin wordo teni na consideracion cu nan a drenta di un union liber prome cu e ley aki a wordo aproba.

Un ehempel ta Ajeng, un hende muhe musulman di 28 aña cu ta bisa cu awor su libertad ta den riesgo pasobra e ta bibando pa 5 aña caba cu su pareha den union liber. E ta preocupa cu dor di e ley nobo aki, nan dos por haya castigo penal si un hende di nan famia dicidi di haci un denuncia na polis.

Grupo nan y organisacionnan di Derecho Humano a denuncia cu e ley nan nobo aki ta afecta di un manera inconsiderabel e hende muhe, e personanan homosexual of LGBT, e turista cu no ta bin di un tradicion asina reserva of cu tin otro creencianan y otro personanan cu ta dicidi di tin un bida amoroso sin necesariamente casa.