E otro cara di e moneda: desesperacion y hamber

CUCUTA, Colombia- Ta diasabra anochi, un anochi super druk den e ‘zona roos’ di e ciudad fronteriso Cucuta. Taxinan geel ta core ariba abao. Cant’i caminda tin muhenan ta agrupa den pañanan cu no ta tapa casi nada. Mayoria ta bin procedente di Venezuela.

Un di nan ta Dayana di 21 aña. “Tabata imposibel pa sigui na Venezuela. Mi mama mester di remedi, pero eseynan a bira impagabel. Y mi yiunan mester come”. P’esey el a dicidi di emigra, cu e speransa cu e lo haya un trabao na Colombia pa e por mantene su famia na Venezuela.

Desde februari e ta trahando na Cucuta como prostituta. “Mi tin berguensa”, e ta bisa. “Mi mama y mi ruman so sa ki tipo di trabao mi ta eherce, voor de rest niun hende”.

Dayana tin dos yiu, uno di 2 y otro di 5. Nan a keda Venezuela, cerca su mama. E ta e unico cu ta trece placa aden: su ruman homber y ruman muhe no ta haci nada y su mama ta malo. E tata di su yiunan no ta zorg pa nan tampoco.

Según Dayana ta sigui bisa, el a purba haya otro trabao, den hotel por ehempel. Pero no tabata tin nada, y e trabaonan cu tin no ta paga nada. Via un amiga di dje, el a drenta e mundo di prostitucion, mescos cu hopi otro muhenan Venezolano na Cucuta.

Pero esey tampoco no ta paga mucho cos. E ta costa 30 mil peso, cual ta mas o menos 10 dollar. Pero un luga pa drumi pa anochi ta costa por lo menos 70 mil peso. E no ta hopi, pero al menos e por yuda su famia sobrevivi.

E presion ta halto, segun Dayana. Tin biaha e ta sinti cu su famia ta probecha di dje. Na Venezuela hopi hende ta kere cu por biba bon na Colombia, door cu tin cuminda na abundancia. Pero e ta un estilo di bida hopi pisa. E por ta te hasta peligroso. E prome biaha un cliente a purba di chok’e. Si e hendenan di e hotel no a yud’e, lo e no a sobrevivi.

Desde e dia ey e no ta tuma niun risico y e ta purba di spreek af cu clientenan fiho. E ta odia su vida pero di un of otro manera bo tin cu sobrevivi.

Dayana no por custumbra na bida aki, pero kico e por haci? Cu awa na wowo e ta wak holoshi. E mester sigui, e nochi ta largo. Ni con horibel e bida aki por ta, e mester sigui. “Si mi yiunan bisami cu nan tin hamber, con mi por bisanan cu nan mama no tin cuminda pa nan? Mi ta haci esaki pa mi yiunan”, segun Dayana.

