E organisacion WOW Aruba (Women empOwering Women) a celebra su di tres aniversario 7 di juni

E organisacion WOW Aruba (Women empOwering Women) ta orguyoso di por a celebra su di 3 aniversario unda cu e meta principal ta pa contribui na e causa di empodera hende muhe den diferente manera. E organisacion, cu actualmente ta conta cu un total di 38 miembro, a wordo lidera pa Presidente Queen-Anne Bergen hunto cu un grupo di 8 damanan den e hunta di directiva pa 3 aña. Como hunta di directiva, nos kier extende palabra di gratitud na ex-presidente Queen-Anne Bergen, vice-presidente Marylin Feliciana, secretaria Cynthia Van Der Weide, tesorera Melina Rangel, ‘Head of Charity’ Laura Mansur-Peñate, ‘Head of Presentations’ Shayna Harms, ‘Head of Social’ Clariëne Croes, ‘Head of Communications’ Rocio Burgos, y ‘Graphic Designer’ Zilha Bruin-Wever pa nan dedicacion y esfuerso pa cu e organisacion.

Den un ambiente ameno organisa pa ‘Head of Social’ Clariëne Croes hunto cu su ekipo, y teniendo cuenta cu e protocolnan relaciona cu distancia social, WOW su miembronan a celebra e di 3 aniversario y tambe e ‘Board turnover’ unda cu a yama bon bini na e hunta di directiva nobo pa 2020-2021. E hunta di directiva pa e periodo 2020-2021 ta consisti di vice-presidente Clariëne Croes, tesorera Carol-Ann Larmonie, secretaria Cynthia Van Der Weide, ‘Head of Charity’ Kareline Van Der Linden, ‘Head of Social’ Monica Oduber y ‘Head of Communications’ Rocio Burgos bou di liderazgo di e president nobo esta Marylin Feliciana. Durante e anochi aki, a duna reconocemento na e miembro cu e miho participacion esta Carol-Ann Larmonie, e miembro cu a brinda mas sosten esta Rocio Burgos y e miembro cu miho interaccion esta Lisbeth Heyliger. Nos ta desea e hunta di directiva di 2020-2021 hopi exito pa e aña venidero.

No obstante e retonan cu COVID-19 a presenta pa cu nos manera di biba, e damanan por a refleha riba e prome mita di 2020 cual tabata yena cu logronan positivo pa e organisacion y su miembronan.

Empoderando nos hobennan:

Durante temporada di carnaval, bou di liderazgo di ‘Head of Charity’ Laura Mansur-Peñate hunto cu su ekipo, a lansa e proyecto conoci como ‘The F*#%Yeahhh Project’. E campaña aki a nace despues di un presentacion di Sra. Monique Giel-Labad di Wit Gele Kruis na nos miembronan, unda cu Sra. Giel-Labad a elabora riba e retonan den nos hubented pa cu embaraso no desea y malesanan transmiti sexualmente door di falta di conscientisacion personal. Cu esaki den mente, WOW a desaroya e proyecto den colaboracion cu ‘influencers’ local Mirzah Manga y Karol Croes, como tambe e artistanan ‘Wichy & Ty’ unda cu e hobennan aki a trese e mensahe hopi directo ‘di hoben pa hoben’ pa medio di un campaña hopi exitoso riba rednan social, unda cu a pone enfasis riba e mensahe di empodera bo mes door di ta na altura di ‘facts’. Mas cu 2000 condom a wordo reparti durante paradanan di carnaval. E proyecto aki lo sigui durante aña pa asina brinda hobennan e oportunidad di empodera nan mes door di tin informacion basa riba hechonan actual cu nan por haci uzo di dje pa tuma decisionnan corecto pa cu nan bida sexual.

Empoderando nos ‘Millennials’:

Na comienso di luna di April a lansa e ‘Millennial Mindset Podcast’, un ‘online radio show’ unda cu ‘Head of Communications’ Rocio Burgos ta entrevista profesionalnan y expertonan cu e meta pa brinda oyentenan e oportunidad di siña for di nan educacion y experiencianan. A lansa un total di 9 episodio accentuando e conocemento di damanan den e organisacion y ‘Millennials’ den nos comunidad. E proyecto aki tambe lo continua durante aña pa asina sigui empodera nos ‘Millennials’.

Reunion mensual:

Desaroyo personal y profesional di miembronan ta e enfoke primordial di e organisacion. Esaki ta wordo haci den e reunionnan mensual unda tin diferente orador cu ta papia riba diferente topiconan bou liderazgo di e ‘Head of Presentation’ Shayna Harms. Den januari, miembronan Zilha Bruin-Wever y Rocio Burgos a presenta e ‘Your Vision 2020’ workshop unda nan a splica con pa crea un vision pa aña 2020.

Durante e reunion na februari, a presenta un discusion di panelista unda cu profesionalnan Sonaly Acosta-Fernandez y Shelby Maduro a comparti algun experiencia den nan bida personal y profesional. Na luna di maart, cual tabata nos ultimo reunion den persona, nutricionista Johanna Stroo a duna e miembronan un workshop tocante nutricion, unda cu a elabora riba practicanan clave pa asina mantene un mente y curpa saludabel.

Adaptacion door di COVID-19:

Door di e situacion di COVID-19, WOW a adapta e formato di reunion mensual pa uno ‘onlin’e. Den luna di April, nos tabata tin como invitado Wellness Coach Donna Upegui, caminda miembronan a haya un momento pa nan por relaha y conecta cu nan mes. Pa luna di mei, cu e enfoke pa asisti den preparacion pa e ‘normal nobo’, a organisa un webinar unda cu a invita profesionalnan den Recurso Humano, Desiree Bikker y Danny Maarten, pa asina nan comparti nan perspectiva den un ‘panel discussion’ caminda lo splica con pa apoya coleganan y doñonan di trabou den e cambionan tumando luga, como tambe con pa prepara mentalmente pa reduccion di salario, dianan di vakantie, beneficionan y tambe con pa posiciona nan mes como un candidato ideal no obstante e retonan den e mercado laboral actual.

Pa conecta cu Women empOwering Women (WOW) por sigui nos riba nos rednan social:

Facebook: WOW Aruba

Instagram: wow_aruba

Website: www.wowaruba.org

Comments

comments