Diadomingo awo, dia 20 di November ta Dia Internacional di derechonan di mucha. Durante henter luna di november, nos ta pone extra atencion ‘riba e derechonan.

Dia 14 di November ta dia mundial di Diabetis, pa e motibo aki, den colaboracion cu Instituto Biba Saludabel (IBISA) nos kier a enfoka ‘riba Articulo 24 di e Tratado.

Sigun articulo 24 di e tratado di derecho di mucha: tur mucha tin derecho riba cuido di salud y suministracion pa cu tratamento di malesa y recuperacion di salud. Nos como cuidadano di Aruba, tin e obligacion como estado cu a firma e tratado, pa yuda realisa esaki pa e bienestar y futuro di nos muchanan.

Articulo 24 di e tratado di derecho di mucha ta menciona: Nos como estado tin e obligacion pa tuma e medidanan adecua pa combati malesa, desnutricion y mal alimentacion bou nos muchanan. Tambe den cuadro di cuido di salud di prome liña, door di entre otro aplica tecnologia disponibel y door di suministra cuminda cu suficiente contenido nutritivo y awa potabel limpi, considerando e peligernan y risico di contaminacion ambiental.

Ademas, articulo 24 di e tratado di derecho di mucha ta menciona: cu nos como estado tin e obligacion pa desaroya informacion tocante cuido di salud preventivo, guia pa mayor y facilidad pa cu planeamento di famia. Aruba ta conta cu diferente organisacion manera Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA), cu ta brinda nos comunidad e sosten y apoyo pa asina nos por bira un comunidad mas sano.

Articulo 24 di e tratado di derecho di mucha ta menciona cu nos como estado participante tin di tuma tur medida adecua pa elimina custumbernan tradicional cu ta dañino pa salud di e muchanan. Esey ta trabou di nos cada un como cuidadano. Ban educa nos muchanan for di chikito caba tocante e importancia di come salubabel y haci movecion. Ban preveni malesanan manera diabetes bou nos muchanan. Yuda nan haci e bon escohencia ora ta trata di co’i come y co’i bebe. Muchanan ta imita loke nan mayornan ta haci. P’esey, ban sea e bon ehempel pa nos muchanan.

IBiSA ta recomenda:

Desayuna tur dia prome cu sali di cas.

Come 2 fruta pa dia di diferente color.

Come 3 cuchara (mitar di bo tayo) di berdura pa dia.

Bebe 6-8 glas di awa pa dia.

Haci movecion por lo menos 1 ora pa dia.