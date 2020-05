E momento ta awo: ‘Ban enfoca riba desaroyo duradero di Aruba su industria turistico’

Como parti di e reaccion riba e pandemia di COVID-19, Oficina di Turismo di Aruba (A.T.A.) a tuma e responsabilidad pa dirigi e produccion di e ‘Tourism Recovery Marketing Plan’ (TRMP) como parti di Aruba su trayecto di recuperacion. Como socio clave den e desaroyo di entre otro e ‘National Strategic Plan’, A.T.A. su strategia ta integra riba un nivel strategico nacional. A.T.A. su proposito principal ta pa conduci prosperidad pa e comunidad local por medio di un desaroyo turistico sostenibel. A.T.A. ta balora calidad riba cantidad y ta enfoca riba algun ‘niche’ specifico cu a lo largo lo contribui na nos strategia di desaroyo di e producto turistico.

Como un di su obhetivonan strategico, A.T.A. ta haci uzo di ‘contingency planning’ pa asina por reacciona efectivamente den casonan di emergencia cu presenta. E cambionan economico drastico relaciona cu e pandemia di COVID-19, como tambe pa evita cu lo por drenta den un ciclo di reduccion den ingresonan, ta haci necesario e maneho specialisa y experto di recursonan humano, natural, y cultural.

Como parti di e trayecto di recuperacion economico, a wordo estableci un ‘Niche and Sustainable Tourism task force’ pa presenta un plan pa e desaroyo turistico duradero y cu ta cuadra cu e normal nobo.

Como un di e papelnan clave den e maneho di Aruba como destinacion, A.T.A. a wak e importancia den e realisacion di algun estudio y investigacion esencial cu mester sirbi como guia pa cu nos decisionnan pa e añanan binidero.

E tres estudionan clave cu A.T.A. a conduci durante e ultimo 3 añanan, dirigi netamente riba e desaroyo turistico duradero, ta:

‘Cu Mira Pa Futuro’ – Aruba Destination Development Plan 2017-2021 (DDP), A Tourism Carrying Capacity Study for the Island of Aruba, y Niche Roadmap Study.

Como parti di e ‘Cu Mira Pa Futuro – Aruba Destination Development Plan 2017-2021(DDP), a compromete na realisa e ‘Tourism Carrying Capacity Study for the Island of Aruba’. E estudio aki ta enfoca riba determina e balans entre oportunidadnan pa crecemento economico, integridad ambiental, y e calidad di bida di residentenan. Aunke cu nos isla a logra crea un producto turistico exitoso y ta actualmente wordo reconoci como un lider entre diferente destino turistico, e estudio aki a conclui cu Aruba a sobrecarga algun di su recursonan mas aya di nivelnan sostenibel. Consecuentemente, e ta crucial pa den futuro inmediato nos realisa e implementacion consistente di un structura di crecemento turistico conoci como ‘High-value, low-impact’ cu beneficionan pa e comunidad, e bishitantenan, como tambe e medio ambiente.

Teniendo na cuenta e resultadonan di e ‘Tourism Carrying Capacity Study for the Island of Aruba’, e estudio conoci como ‘Niche Roadmap’ a wordo realisa. E estudio aki ta presenta un forma practico pa subi e balor economico di e industria turistico pa medio di ‘niche development’. Lo mester tuma decisionnan inteligente y den algun caso dificil, no solamente pa locual ta trata e parti di e tipo di acomodacion cu nos kier atrae, sino tambe cua ‘niche’ pa stimula y cua no. A.T.A. a dicidi riba cuater diferente ‘niche’.

E tres estudionan aki a forma un parti integral di A.T.A. su strategia pa termino di 2018-2021. Cada estudio ta contene informacion detaya tocante e industria turistico y ta splica tocante e strategianan, obhetivonan, y ‘timelines’ necesario pa dirigi e desaroyo y crecemento sostenibel di Aruba su industria turistico den e direccion corecto.

E crisis cu Aruba y mundo ta confrontando ta trece oportunidadnan tambe: ta e momento oportuno pa revisa e diferente estudionan aki, y ahusta nan debidamente teniendo cuenta cu inovacion y un desaroyo duradero. Esaki ta netamente locual A.T.A. tin como un di su puntonan di lansa actual y locual lo ta sigur clave pa entre otro e ‘Niche and Sustainable Tourism task force’.

A.T.A. ta contento di mira varios iniciativa caba cu ta wordo tuma, cu ta aspectonan cu ta inclui den e plannan aki. E momento ta awo.

