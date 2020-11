E ministerio di boluntario di Freewinds ta move shelo y tera den nan lucha contra COVID-19

Mirando cu e number di caso di COVID-19 no tawata baha mas y cu tur dia casonan nobo Ta wordo raporta , e Ministerio Boluntario di Freewinds a tuma un curso nobo di accion. Nan a cuminsa bay na nos beachnan y e bars, na unda violacion di protocol ta tumando lugar den oranan laat di anochi.

Durante nan recorrido di e cafes y bars di Eagle Beach ta cu Plaza Turismo, e Ministerio di Boluntario di e Misa di Sciensologia ta proveendo e informacion necesario na e doñonan, managers y bartenders, pa asina nan mantene nan facilidadnan sigur pa e publico di Aruba.

Nan mision ta: pa urgi e comunidad, pa preveni di sigi plama e virus dor di sigi e protocolnan di prevencion comproba. Nan mensahe ta bon presenta den e videonan di Stay Well cu ta mustra cu tin proceduranan simpel cu por yuda proteha nan salud y nan seguridad y esun di otro hende tambe.

Un reaccion tipico na e videonan di desinfeccion y prevencion a bin di un supervisor di The 5 o’clock Bar na Aruba Market Place, sra. Desiree Croes, cu a bisa:” Ta bunita loke bosonan ta hasi. Specialmente den e temponan aki cu desinfeccion ta hopi importante.Nos ta anda cu hopi hende y loke boso ta hasi t alaga nos sinti mas proteha. Hopi danki.”

E respons aki ta comun. Manera e manager di un di nos café local a bisa:” Boso ta hasiendo un trabou fantástico. Mi ta hopi contento pa waak con boso ta desinfectando. Danki pa bini y mustra nos e videos. Hopi danki!”

Sr. Ken Weber, Port Captain di Freewinds a declara cu su ekipo di Boluntario di Freewinds kier caba cu e propagacion di e virus riba Aruba bisando specificamente:” E Ministerio di Boluntario tin un solo meta den mente, Pa Caba cu Covid-19 riba Aruba y pa cu esaki nan lo sigi diligentemente cu nan trabou yegando den tur skina te ora nan caba cu e virus.

Como parti di e comunidad aki nos sa cu ta nos deber pa hasi tur loke ta den nos poder pa trece tranquilidad y seguridad pa esnan rond di nos y nos ta tuma e deber aki na serio.

Otro ehempel di e impacto positivo crea dor di e boluntarionan ta e storia di e guardia di seguridad curioso cu a puntra un di e Boluntario, ora nan tawata desinfectando e bars na Palm Beach Plaza, kiko nan tawata hasi. Ora nan a splik’e kiko nan tawata haci el a bisa:”Bos ta hasiendo un tremendo trabou! Di verdad boso ta duna speransa na hende cu e pandemia ta bai caba. ¡Di berdad mi kier gradici boso pa loke bos ta haciendo y sigi cu e bon trabou!”

E Ministerio di Boluntario di Freewinds lo sigi nan rol activo den yuda Aruba supera Covid-19. Ta hasi esaki dor di provee información con pa keda saludabel y desinfectando facilidadnancu e propósito pa trece speransa y prosperidad bek na Aruba.

Pa haya sa con pa proteha bo mes y otronan, con pa mantene bo cas y bo lugar di trabou proteha bishita How to Stay Well Prevention Resource Center onlina na www.scientolgy.org/staywell na unda tur e pamfletanan y videos di Stay Well por wordo mira, copia y download, gratuitamente.

Tur e materialnan aki ta obtenibel na ingles, spaño y ingles y 18 idioma mas.

Pa haya sa mas di Freewinds, waak Inside Scvientology: The Freewinds na The Scientology Network.( www.scientology.tv/series/inside scientology/freewinds.html)

