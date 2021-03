E ministerio di boluntario di freewinds ta mobilisa pa entrena trahadornan clave di staff hotelero den limpiesa y desinfeccion

Cu e intencion di haci di Aruba e isla mas sigur na mundo e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta entrenando personal di hotel den e material y tecnicanan mas efectivo di limpiesa y desinfeccion pa asegura cu e hotel ta sigur pa nan personal y pa bishitantenan. E meta ta pa aumenta turismo y expande e economia di nos isla.

E ehecutivo den housekeeping, e supervisor di Mantenimiento, e persona encarga cu e personal di limpieza y tambe otro empleadonan di limpieza ta esnan cu ta wordo entrena

E seminario a habri cu un video tutorial di Decon 7 e agente mas fuerte obtenibel pa mata bacteria y virus. E ta 99.9999% efectivo y ta pesey e boluntarionan ta use rond di nos isla. Esaki a wordo sigi mustrando e videonan di Satay Well riba “ limpieza y Desinfeccion” y “ Con pa mantene bo mes y otronan saludabel.”

Despues di e parti teoretico , a cuminsa riba e entrenamento practico riba e aplicacion di Decon 7 na unda un Boluntario a repasa e entrenamento paso a paso percurando cu tur procedura a wordo duplica asina segurando cu e desinfeccion ta 100% efectivo.

E staf di The Mill Resort a aprecia e training y e conocemento cu nan a haya.

Como profesionalnan cu normanan haltisimo nan a realisa cu semper cos por miho.

Awor nan ta aplicando e entrenamento cu nan a ricibi y percurando cu tur parti di nan hotel , incluyendo e transporte , ta wordo desinfecta y limpia debidamente, sabiendo cu mas limpi nan hotel ta, mas turista y publico lo hospeda eynan, ya cu di un boca pa otro e bon noticia ta plama rapidamente.

E persona encarga cu seguridad y prevencion, Raphael Vrolijk, a bisa lo siguiente di e training di e Boluntarionan di Freewinds :” Nos a haya e entrenamento hopi exitante. A haya hopi conocemento nobo. E Ministerio di Boluntario tawata tin hopi pasenshi cu nos ya cu nos ta tin hopi pregunta. Ya nos tawata tin normanan di limpiesa halto pero awor nan a subi mas ainda. Nos huespednan ta mira e Ministerio di Boluntario ta cana rond y ora nos splica nan kiko nan ta haciendo nan ta sinti nan mas sigur. E D7 ta un producto excelente. E proceso di desinfecta ta bai hopi liher y ora caba e lugarnan ta mustra y sinti fresco. Y no solamente aki riba nos propiedad. Mi ta sigur cu Aruba ta hopi orguyoso di tin e Freewinds akinan yudando nos desinfecta y haciendo nos isla sigur. E turistanan ta mira esaki tambe y nan ta sigur cu nos normanan di limpiesa ta halto. Hopi danki.” .

E GM di The Mill Resorts & Suites Aruba a gradici e Ministerio di Boluntario di Freewinds pa e conocimiento y miho practica y a bisa :” E bienestar di e doñonan y e bishitantenan di The Mill Resort & Suites ta nos prioridad mas halto.”

E Ministerio di Boluntario di Freewinds ta bay sigui yuda rond di nos isla. No ta importa si ta un hotel, scol, misa,oficina of cualkier lugar cu hende ta aglomera.

Pa hasi Aruba e lugar mas sigur na mundo , e factornan clave ta desinfecta y educacion riba desinfecta y limpiesa corecto. Aruba mester ta un lugar caminda bishitantenan kier bin pa disfruta di nos clima, nos beachnan y e hendenan amabel di nos isla.

Pa asistencia di e Ministerio di Boluntario di Freewinds pa desinfecta bo lugar, of pa ricibi un seminario di prevención of un training con pa desinfecta bo lugar di trabou of bo cas, por favor contact [email protected] of na signal +1-727-8104 of na cel 297 747-1613.

Pa haya informacion con bo por proteha bo mes y otronan,con bo por mantene bo cas y bo lugar di trabou sigur bishita e How to Stay Well Resource Center online na www.scientology.org/staywel na undo bo ta waak tur e pamfletanan y video y por download nan gratuitamente. Tur e material aki ta obtenibel na spaño, hulandes e ingles y 18 idioma mas.

