Gastonan pa pone airco na scolnan ta halto pero esey ta e minister mester zorg p’e

Sra. Marushka Cornelie, di sindicato SIMAR a admiti cu si nan ta consciente cu tin hopi scol na Aruba pa por bay pone airco y esaki lo ta un reto grandi di gasto pa drecha e luga y e sistema di coriente pa logra esaki. E ta splica mas ariba esaki.

Sra. Cornelie a bisa cu nan ta consciente di tur esey pero tambe di e cantidad di scol cu ta den situacion demasiado deteriora no ta hopi tampoco. Nan ta consciente tambe cu ta gastonan grandi y specialmente e parti di coriente y infrastructura ta bay tuma hopi. Pero nan ta consciente tambe cu ley ta bisa cu e trahado mester ta sigur. Con e ta bay sali, unda e ta bay sali, esey ta e minister y su team mester traha ariba esaki. Despues SIMAR lo haya sa.

En berdad, SIMAR tambe ta consciente kico nan a campaña cun’e, cu lo no subi schoolgeld. Pero esey ta bay bira e reto di e minister, con e ta bay logra, kico e ta bay dicidi, no ta den man di SIMAR. Nan por tin mil un idea y comparti esaki cu e minister, pero esaki ta e reto cu e minister ta bay tin. E idea ta pa tur docente firma, hendenan cu ta traha cu airco esun cu tin gymzaal, cu no tin gymzaal, specialmente esunnan cu no tin airco y no tin gymzaal, pa sostene e accion di firma pa sostene e contenido di carta pa cumpli cu ley pa e trahado traha den un ambiente aceptabel y sigur.

E firmamento, SIMAR a contact diferente hende pa fungi como persona di contacto, hopi di nan mes ta directornan di scol. Personanan cu a pone na mes disponibel pa esaki, miembro y no miembro di SIMAR, nan ta colectando e firmanan.

Niun hende no por obliga un persona pa firma of no firma. Ta keda na cada persona pa si nan ta sostene e accion di firma of no, segun Sra. Marushka Cornelie di SIMAR.

E ley cu Sra. Cornelie ta referi na dje, ta lo siguiente:

“Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 2 van de Veiligheidsverordening” (AB 1990 no. GT 31), “citeertitel”: “Veiligheidsbesluit I”, capitulo VI cu titulo “Bevorderen van voldoende luchtverversing en beschutting tegen regen en zon”, articulonan 39 te cu 44

“Landsverordening, houdende regelen betreffende het onderwijs aan kleuters”, citeertitel: “Landsverordening kleuteronderwijs”, capitulo I, articulo 1 y capitulo IV, titulo II “Wijze der bekostiging”, articulo 45, ta cita e gastonan cu e caha di gobierno di Aruba mester cubri pa enseñansa preparatorio. Mescos ta ser cita pa enseñansa basico y secundario den “Lansdverordening basisonderwijs”, capitulo II “Wijze van bekostiging”, articulo 54 y “Lansdverordening voortgezet onderwijs”, capitulo II “Wijze van bekostiging”, articulo 66.