E miho regalo pa bo yiu(nan): atencion positivo

Ya cu nos ta den e periodo di vakantie, nos kier duna atencion na nos

muchanan. Cuminsando awe cu un articulo simpel pero cu ta haci bo consciente cu e miho regalo pa bo yiu(nan) ta, atencion. Nos ta spera cu den e periodo di vakantie aki tur nos muchanan haya locual nan merece, no na cosnan material so, pero na e cosnan inmaterial cu tin un efecto pa bida largo. E cos mas importante cu un mucha mester di su mayor ta un prueba, un demostracion di nan amor. Pa mayoria di mucha esaki ta den forma di e atencion di nan mayor. Si bo no duna bo yiu(nan) atencion, nan lo haci loke sea pa nan hay’e. Muchanan “mala mucha” of cu ta pidi hopi atencion no ta comporta asina paso nan ta mal hende, pero ta paso nan mester atencion pa crece y prospera. Ora un mucha haci maldad, esey ta e manera mas efectivo cu nan a siña pa haya atencion di nan mayor(nan). Nan sa ki ora nan ta haci malo y nan ta pusha e botonnan di nan mayor(nan), pasobra nan mayor(nan) ta responde dunando nan atencion. E muchanan aki no ta haci distincion

encuanto atencion positivo of negativo. Nan djis kier bo(so) atencion riba cualkier manera cu nan por hay’e. Ta bo(so) trabou como mayor pa haci sigur cu bo(so) yiu(nan) no ta motibo pa busca e mal tipo di atencion.

E necesidad di atencion.

Muchanan tin un necesidad fisiologico pa atencion. Estudionan a mustra cu sin un relacion of

atencion, babynan por haya complicacion di salud y te hasta por muri. Atencion di un mayor ta conecta tambe cu e curpa cu ta saca cierto hormonanan cu ta yuda e muchanan crece. P’esey muchanan ta hopi bon ekipa pa selecciona actonan y comportacion nan cu ta colecta pa nan tur e atencion cu nan tin mester. Di nan banda e ta un simpel acto di sobrevivi. Manera un mayor, bo mester sa cual forma di atencion bo ta lantando bo yiu(nan) pa busca y responde na dje. Tin tres forma di atencion:

 Atencion positivo

 Atencion negativo

 Ningun atencion, neutral

Obviamente e delaster ta esun mas peligroso. Muchanan cu no ta haya e atencion cu nan mester, no por y no ta desaroya adecuadamente. Nan ta sufri problemanan emocional y mental a causa di negligencia. Locual bo mester aspira p’e, dimes ta pa duna bo yiu(nan) atencion positivo, pero hopi bes nos ta haya nos mes ta duna precies e tiponan di atencion negativo cu nos ta purba di evita.

Scoge pa atencion positivo.

Si bo kier pa bo yiu(nan) responde y busca atencion positivo di bo, bo mester ta prepara pa

cuminsa un campaña preventivo contra esun negativo. Bo mester por catch bo yiu(nan) ora e/nan ta haci bon mucha, y esaki no tur ora ta facil, en bes di duna atencion na e cosnan cu ta bay fastioso of negativo. Nos ta hopi mas lihe pa straf un mucha pa su mal comportacion en bes di reconoce cualkier bon comportacion. Pero si bo haci un esfuerso mas miho den esaki, e por wordo haci. Ora bo haya un chens pa elogia bo yiu(nan), tin sigur cu bo ta specifico y autentico den bo elogio. No djis descarta nan cu un frase manera “bon trabou” paso esey djis lo invita nan pa sinti descarta. Pero uza e oportunidad pa duna nan atencion di berdad sin puntra pa nada bek. Expertonan ta bisa cu 15 minuut di e sorto di tempo di calidad aki por resulta den 30 minuut cu bo yiu(nan) no lo mester bo atencion. Nan lo djis tin suficiente pa e momento. Algun ehempel concreto pa en realidad duna atencion positivo.

Akibou algun ideanan concreto cu bo por purba:

– Smile cu nan.

– Duna bo yiu un ‘hand squeeze’ (primi su man tres biaha kiermen “mi stima bo”).

– Dedica un cantica na nan.

– Bisa nan con contento bo ta di tin nan compania.

– Saca potret di algo cu nan ta orguyoso di dje

– Ora bo busca nan for di scol hiba algo cu nan ta gusta (di come of bebe) pa nan.

– Planea tempo hunto cu nan.

– Laga nan scucha bo conta un hende con bon nan ta comporta.

– Scucha cu atencion ora nan ta papia.

– Bisa nan cu bo a wak nan bon comportacion.

– Duna nan un ‘high five’.

– Laga nan scoge un cuminda of si bo por un luga pa come.

– Traha un carchi pa nan.

– Touch nan ora bo pasa banda di nan.

– Pone flor fresco den nan camber.

– Si nan tin telefon manda nan un texto pa laga nan sa cu bo ta pensa riba nan.

– ‘Cuddle’ cu otro.

– Pone nan certificado, potret na muraya.

– Puntra nan si bo por join of mira locual nan ta haci.

– Sinta banda di nan.

– Haci nan cuminda faborito.

– Pone bo telefon leu.

– Skirbi un poema tocante nan.

– Hunga un wega di mesa.

– Lesa un buki hunto.

– Duna bo atencion completo.

– Keda y mira nan training di e sport/les di musica cu nan ta haciendo.

– Pone un nota den nan etui/hunto cu nan lunch.

– Wanta man/lock brasa.

– Haci ‘crafting’/cushina hunto.

– Laga un sorpresa riba nan cusinchi pa ora di drumi.

– Wak un film/show di television hunto.

– Bay dal un cana hunto.

– Wak potret nan bieu hunto.

Pensamento final

Tur mucha ta haci miho den un ambiente unda nan ta wordo apoya, motiva y disfruta. Nan ta

crece y desaroya door di interaccionnan ripiti, positivo den nan prome relacionnan. Liberty Hyde Bailey a bisa un biaha, cu matanan den un hardin ta rekeri pasenshi, trabou y atencion. Matanan no ta djis crece pa satisface ambicionnan of pa yena bon intencionnan. Nan ta prospera paso un hende a hinca esfuerso den nan. Asina tambe nos muchanan. Nos ta e mayornan cu mester hinca e esfuerso den nos yiu(nan). Atencion positivo ta duna su frutanan a largo plaso; kisas bo no ta consciente di e efectonan di biaha, pero un dia bo lo haya e recompensa di a inverti atencion positivo den bo yiu(nan). Muchanan cu no haya atencion positivo riba bon comportacion, lo busca atencion cu mal comportacion. Locual bo haci awe lo keda graba pa resto di e mucha su bida den su memoria. Abo ta esun cu como mayor lo kies si bo kier pa e/nan tin cosnan positivo pa corda of negativo. Nos no ta perfecto, pero te unda bo por, duna lo miho di bo mes y no lubida di pordona bo mes

ora cu bo haci fout. Solamente no permiti cu haci fout ta bira un patronchi y siña admiti na bo

mes y na bo yiu cu bo tambe por ta robes. E contenido di e informacion aki no ta substituto pa conseho profesional, diagnostico of tratamento. Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Asunto Social na telefon 528-1100 of ‘like’ nos pagina di facebook “Departamento di Asunto Social” y asina keda bon informa y alabes haya hopi informacion valioso pa abo y bo famia.

