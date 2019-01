E miho ideanan ta bin di paden di e organisacion: ‘Pitch Night’ di e proyecto ‘Mil-Idea’

Na Bestuurskantoor dialuna anochi, FUTURA a organisa un ‘Pitch Night’ di e proyecto ‘Mil-Idea’. Esaki ta un proyecto innovativo pa empodera nos empleadonan publico pa bin cu solucionnan pa e retonan cu nos y nan mes ta enfrenta den nan departmento. Innovacion ta sumamente importante, especialmente den sector publico e ta un prioridad y no solamente un opcion. Innovacion no ta solamente tecnologia, e ta tambe un manera nobo di haci cos, of un manera nobo di pensa, of hasta un manera nobo di traha.

Nos empleadonan publico ta e motor tras di nos servicionan cu gobierno ta brinda nos comunidad. Ora decisionnan wordo haci pa mehora nos servicionan publico, ta hopi importante pa considera e ideanan di e empleadonan mes, cu ta den contacto directo cu nos ciudadanonan dia den y dia afo. Asina aki nos ta empodera nos empleadonan publico pa trece solucionnan cu no solamente lo haci nan trabou mas agradabel pero tambe lo yuda brinda un miho calidad di servicio pa nos comunidad.

Prome Minister durante e encuentro aki cu FUTURA y su departamentonan, a duna un discurso cortico y a enfatisa cu tur idea cu lo wordo treci dilanti ta hopi importante cu lo yuda soluciona e retonan cu e departamentonan ta wordo enfrenta cu nan diaramente.

“Manera boso mes a scoge anteriormente, e fase aki di Mil-idea ta enfoca riba Tecnologia, ‘Empowerment’ y Comunicacion. E ideanan, of solucionnan cu ta bay wordo treci dilanti, ta di suma importancia pa nos. Nos kier sa kico nos departamentonan mester, ki herment, nos kier sa ki cambionan boso kier wak, sea chikito of grandi, cambionan cu tin un impacto positivo pa mehora servicio, of pa haci boso trabounan mas fasil. Tambe nos kier encurasha empleadonan pa pensa diferente. Tuma iniciativa pa propone solucionnan, sin distincion di rango of puesto. Nos kier pa Mil-idea bira un plataforma unda cu ideanan por wordo comparti. Nos kier expande e iniciativa aki y involucra mas departamento y ministerio.

Nos ta sumamente contento di wak bosonan tur presente awe, y nos ta spera cu despues di awe nos por sigui wak ideanan innovativo pa soluciona retonan cu boso y demas departamentonan ta enfrenta. Nos ta spera cu awe tardi lo inspira otro departmentonan tambe pa tuma parti den e iniciativa aki cu e meta pa motiva nos empleadonan y ekipa nan miho pa brinda servicio mas eficiente na nos comunidad”.

Comments

comments