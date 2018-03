E meta ta pa baha awa y coriente na Aruba

Sr. Richard Eman, miembro di Raad van Commisaris (Hunta di Supervision) di Utilities ta splica cu gobierno, cu ta e accionista principal di Utilities NV, a cancela e Green Conference. Esaki no ta duna e rendemente cu mester.

Tin cu bay wak pa Utilities cu ta e doño di Elmar cu WEB pa bay back to basic, pa reduci gasto. Y e tarea principal di gobierno, e unico tarea, ta pa baha prijs di awa y coriente. Esey ta e tarea principal. Bahando e tarifanan di awa cu coriente ta un manera pa haci’e. Un otro manera pa baha, de facto, e cuenta cu e consumidor ta haya tur luna, ta pa educa e pueblo tambe con pa handle cu awa y coriente. Kico por haci pa baha prijs, pa baha e consumo. Esey, segun Sr. Eman, ta algo cu mester bay duna atencion na dje.

Un otro ta pa e pueblo ta consciente di uza coriente mas miho, pero e no mester costa nos placa, e mester baha, igual of menos. E meta ta pa na final di luna, e haya un cuenta cu ta mas abao cu awo.

Green Aruba no tabata beneficia e pueblo, sino kisas un grupo so y mas tanto e tabata den direccion pa parti di politica, y cu Utilities NV awor aki lo keda como intermediario cu un rol cu mas enfoca riba e parti di servicio pa comunidad, unda cu tambe mester crea consciencia pa economisa mas cu por.

Finalmente , Sr. Richard Eman, representante di Utilities NV a splica cu tin hopi trabou su dilanti cu proyectonan manera e molinanan di biento, proyecto di energia di solo, di refineria entre otro unda cu nan lo keda haci e estudionan correspondiente y pronto lo tuma algun accionnan pa cu esaki.

