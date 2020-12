E medidanan fuerte ta necesario pa implementa pa e deroche di placa cu a tuma luga varios aña stop

Lider di Partido RAIZ, sr. Ursell Arends ta duna su punto di bista pa locual ta trata e situacion di Aruba economicamente. Un punto cu e ta menciona ta cu e añanan nos dilanti, por spera retonan grandi. Momento dificil cu lo pasa aden.

Mirando cu awor a firma acuerdo cu Hulanda ta bisa cu e rijkswet tin medida fuerte cu lo por dal hende duro. Un ehempel cu e ta comparti ta cu por bisa cu hende di Den Haag no ta biba of tin e curason pa nos pueblo, no manera un persona por bay radio, television pa haya oido. Esaki no lo ta e caso mas.

Sinembargo e ta bisa cu e medidanan aki ta necesario pa wordo implementa mirando e daño grandi cu a haci pa varios aña ‘deroche di placa mester stop’. E ta bisa cu mester realisa y ta consciente cu den lunanan binidero (tanten cu turismo no pick up) lo keda dependiente di Hulanda, te ora cu bin un programa bon hinca den otro cu lo garantisa e economia duradero.

Pa sr. Arends, e ta bisa cu di un banda ta contento cu a firma cu Hulanda pa motibo cu esey ta duna oportunidad pa elimina cu e politica tradicional ‘regels brengen rust’ e ta bisa cu pa añanan largo ningun gobierno a cambia esaki.

“Tur tabata kier acceso na caha di pueblo, eskai ta algo cu Partido Raiz ta keda contra di e deroche di placa y pa politico asina no bin bek den gobierno”, e ta bisa. Awo cu pa otro aña ta drenta den aña di eleccion, sr. Arends ta bisa cu pueblo mester ta cauteloso cu awo ‘profetanan falso lo lanta pa promete shelo y tera’.

E ta bisa cu si nan drenta parlamento, nan rol pa nan hinca un plan posibel pa trece oportunidad economicamente. “Nos tin cu tene na cuenta cu turismo semper lo keda e pilar economico. Locual mester haci ta complementa e turismo, haci’e mas fuerte pa asina yuda crece e pilar economico y laga e divisas den nos propio economia.”

Pa sr. Arends, awo cu mundo ta bayendo den direccion pa proteha e medio ambiente, e lo ta bon pa Aruba tambe haci mescos ‘mester desaroya economicamente sin explota e naturalesa’ e derecho pa esaki.

Comments

comments