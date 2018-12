E Marine Park manera cu kier bin cun’e no ta e manera ideal

Gobierno tin intencion di introduci un ley di Marine Park, y den tres zona. Pero nan final, rond Aruba tin hopi bunitesa bou di lama. Pa esaki a combersa cu Sr. Rudy Davelaar, un Biologo Marino, cu tin amplio conocemento ariba esaki.

MARINE PARK

Tin biaha ta sinti cu e comunidad no ta compronde e motibo di e Ley di Parke Marino. Aruba ta un isla cu ta un destinacion turistico, pero e turismo ta basa ariba e naturalesa, si nos no tin e naturalesa, si no tin e rikesa ni terestre, ni bou lama, no tin turismo. Ta a base di esey e ta desaroya. E problema na Aruba, e concepto di Marine Park ta algo di mas di 30 aña caba. Pero e proteccion Medio Ambiental Maritimo cu mester t’ey, no t’ey. Pero door di e industria turistico di ultimo añanan,a bin ta haya cu e bida marino, y e proteccion medio ambiental cu no t’ey, el a bay atras y door di esey nos recursonan natural marino, ta bay atras, nos beachnan, nos mangrovenan. Pero esaki ta debi na e factor humano, cu ta sosode na nos beachnan.

RECHASO

Tin hopi rechaso den comunidad pa cu e Marine Park y Sr. Davelaar a yuda lanta e Marine Park na Bonaire y Trinidad & Tobago. Esun di Bonaire a wordo lanta na 1972 y contrario cu loke hopi hende ta bisa cu el a funciona, no ta cuadra cu berdad, Bonaire su marine park ta un ehempel mundial, unda cu rangernan di rond mundo ta bay core stage na Bonaire.pa wak con e sistema ta. Nada no ta perfecto, pero si por copy paste e sistema di Bonaire pa Aruba.Mescos cu e ta sosode na otro islanan di Caribe, manera St. Maarten, Saba y St. Eustatius. Pero a bin cu’n concepto na november 2009, pa a introduci y haci henter Aruba un Marine Park, y a base di un concepto di ley, dentro di e Marine park lo bin cu areanan caminda cu lo bin designacionnan di actividadnan, santuario pa estudio y un area pa haci deportenan acuatico.

WATERSPORT

Un grupo cu semper ta haya golpi ta watesportnan, y Sr. Davelaar a splica cu na su concepto personal, tin demasiado watersport na Aruba. Esey ta door di e exceso di permiso cu a wordo duna na watersportnan. Na cierto momento ta yega cu no tin e capacidad mas pa maneha mas watersport. Y esaki cu tur su aspectonan, e desordo, e zeta, e gasoline, tur ta factonan cu ta contribui na e polucion di e bida marino. Mester tin watersport y den un Parke Marino e lo por ta di un forma balanza, y ta designa un area specifico, caminda cu e watersport lo por eherce no solamente nan parti pero unda cu e no ta pisa ariba e resto di e area aworaki, caminda cu un gran parti tanto lowrise como highrise tur ta cay den area cu ta wordo uza door di watersportnan aki.

Si bay door cu e plannan pa haci Aruba un Marine Park, mester yega na un acuerdo pa yuda e watersportnan den cierto sentido y Sr. Davelaar a splica cu mester yega na un balanse den dje pa por yuda na tur hende. Tin e parti di watersport, tin e parti di e piscado, di turista. Pero loke tin aworaki, e concepto di marine park di 2009 a cambia desde 2016 pa aworaki. Y awo e idea ta cu lo bin cu 3 area cu lo cuminsa cun’e, pa despues lo haci full Aruba un marine park. Pa hopi NGO esaki no ta e manera ideal pa bin cun e, segun Sr. Davelaar.

Comments

comments