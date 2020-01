E mal custumber di papia solamente nos problemanan

LifeStyle: Hopi hende tin un addicion di papia di nan problemanan solamente, tin biaha cu e idea di cu si papi’e cu otro hende, nos lo haña e solucion of kizas nos ta haci’e solamente pa desahoga.

Lamentabelmente si nos generalisa,poco persona ta importa nos problemanan, mas tristo ta cu tin hende ta asta disfruta di nos dolornan. tin hende ta sinti satisfaccion scuchando problema di otro hende ta laga nan sinti un alivio cu e desaster nan di nan bida.

Nos bida ta mucho mas cu un enfoke chikito. Ora nos ta haci nos problema nan central nos ta dunando nos atencion na e parti ey so di nos bida y lubida loke realmente ta importante.

E felicidad y tur resto di cosnan bon cu e universo tin pa nos. Nos lo pensa henter dia riba e 1 problema ey cu nos a haña, nos lo drumi ta pensa riba dje, lanta mainta ta pensa riba dje, nos lo yama un otro persona pa cont’e, nos lo pensa lo pior cu por pasa.

E preocupacion no lo kita e problema pero si lo elimina e paz mental, contando un otro persona di e problema solamente mi lo duna e problema mas tempo, mas energia y no lo keda nada bon pa otro cosnan cu si ta vale la pena.

Nos mester siña cu cada problema merece su atencion berdad pero esey no mester bira central di nos bida. Bo tin cu observa y compara na e momento ey kico ta realmente necesario pa hasi. Keda pensa riba e problema y papi’e y haci nada? Of pens’e y pensa riba solucion di biaha y haci algo pa por kita e pensamento for di mente.

Comments

comments