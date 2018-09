E luna aki por haci cambio di dokter di cas

Tur luna di Maart y September, e asegurado tin oportunidad pa cambio di dokter di cas. Pero como AZV e ta na su luga pa splica un tiki di e situacion actual. Sra. Solange Tchong cu e relato.

Aworaki AZV tin dos dokter pa ofrece na e aseguradonan. Esakinan ta Corina Rolfast y Ucha Ramcharan. Nan tin hopi luga ainda pa ricibi mas asegurado. Como asegurado di AZV ta bay na e dokter pa yena formulario di cambio y e practica di dokter mes ta mand’e bek pa AZV. Durante ultimo añanan, AZV a mehora su servicio. A haci un cambio unda cu por bay direct na e dokter di cas, unda cu por haci cambio eynan mes.

AZV tin un contract cu dokternan di cas y esaki ta mara e cantidad di pashent cu’n dokter por tin maximo. Esaki ta 2400 pa dokter di cas. Esaki ta causa, por bisa un tiki di tension, den e sentido cu nan a ripara cu tin hopi dokter di cas aworaki, e mayoria cu ta indicando cu e cantidad ta hopi y cu nan ta prefera cu nan ta menos. Algun di nan ta sinti nan mes comodo, ora cu nan tin rond di 2200 pashent. Pa e dokternan, esaki ta duna nan mas chens pa atende nan adecuadamente.

AZV kier trece na atencion na e asegurado di AZV, cu si e kier cambia di dokter di cas, cu tin dos dokter di cas cu tin cupo. E dos dokternan aki, tin hopi luga, kiermen cu si e pashent kier bay un dokter di cas nobo, e por bay direct na e dokter di cas pa inscribi.

Tin aseguradonan di AZV cu ta pidi pa otro dokter di cas. E situacion ta asina, cu hopi di e dokternan ta yen. Sea nan ta riba 2475 of nan tin menos, pero nan mes ta bisa cu nan ta indica si nan ta tuma mas of no. Dokternan di cas aki pro duna permiso cu’n firma, cu permiso. Si e asegurado ta interesa den otro dokter di cas, cu no ta e nobonan, e ora ta miho, p.e. Sea yama AZV of bay ariba e website di AZV, www.azv.aw.

Eyriba ta bay haya e lista di esunnan cu tin algun luga habri ainda.

Sra. Tchong ta sigui bisa cu e procedura ta igual. SI ariba e lista e asegurado ta wak un dotker di interes, bay na e dokter di cas y pidi pa inscribi cercanan. Esaki ta keda un decision di e dokter di cas, si ta tuma mas pashent of no. Algun biaha ta haya situacion cu e asegurado ta rabia, sea cu e dokter di cas of AZV. Pero e decision ta keda na e dokter di cas, pasobra cu nan ta evalua cual ta e cantidad cu nan ta sinti nan mes mas comodo cun’e. Hopi biaha nan ta calcula cual pashent di nan, ta p.e. Hende na estado. Y hopi biaha kier laga cupo tambe pa nan habri.

Esey ta nifica cu e luna aki, september 2018 tin dos dokter di cas cu sigur por tuma mas pashent. Banda di nan, ta bay tin di AZV, un cierto cantidad limita, cu ainda no a yega 2475 y cu por tuma pashent. Pero e decision pa tuma un asegurado ta keda na e dokter di cas.

Si e asegurado kier un solucion lihe, y cu e kier cambia, e manera mas facil ta pa acudi cerca dokter Usha Hoelas – Ramcharan y Corina Rolfast. AZV sa cu nan ta nobo, aworaki nan tin algun luna ta draai. Tin hopi mas oportunidad pa inscribi. Tin hasta e opcion cu por yama pa pidi un consulta pa conoce e dokter.

Un pashent cu malesa cronico of otro malesanan, esaki lo ta un idea. Y e servicio lo bay bastante rapido. Incribi na e consultorio, nan mes ta mand’e via email of via fax pa AZV.

Atrobe e pregunta clave, dicon AZV ta mantene e procedura aki, e tin di haber cu e contract y cu cada dokter di cas tin 2475 pashent inscribi cercanan. Mucho mas cu esey, ta haya e situacion den pasado, unda tabata haya practicanan hopi grandi of hopi chikito.

Durante tur e añanan aki, a haya miho distribucion di pashentnan di cada dokter di cas pero tambe pa stimula un poco mas, cu cada persona por ta e ora na e dokter di cas unda nan ta sinti nan mes un poco mas comodo cun’e. E ta implica, cu AZV ta habri pa cambio di dokter, pero e ta un poco limita, segun Sra. Solange Tchong. E ta dentro di e capacidad cu AZV tin actualmente.

Comments

comments