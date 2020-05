E lucha contra Covid 19 no a caba Aruba mester ta Uni pa Preveni y Evita di Plam’e

For di dia 13 di maart cu e prome caso di COVID-19 a keda registra na nos isla, como Departamento di Salud Publico di Aruba un di nos tareanan tawata pa educa comunidad miho posibel riba con ta preveni di haya e virus y evita cu e ta si sigui plama. Esaki nos a haci door di mantene un comunicacion dinamico transparente y riba base diario cu comunidad.

Danki na esfuerso di un y tur nos por bisa cu a logra mantene e transmision di e virus te cu awor na un nivel manehabel pa pais Aruba, pero e peliger no a pasa ainda e lucha ta sigui.

Awor cu poco poco ta bay cuminsa laga comunidad bolbe bek na trabou ta hopi importante pa cada uno di nos sigui aplica tur loke nos a siña den e “Normal Nobo”. E virus di COVID-19 no a desaparece, e por parse manera cu ela bay pa un rato y despues e por tey atrobe. Nos mester adapta nos forma di biba pa ta conciente y proteha nos mes pa no hay’e y si hay’e mes pa nos no sigui plam’e. Pesey mes ta nesesario pa cada uno di nos aplica tur medida basico di prevencion cu nos a siña durante di e ultimo simannan.

• Sea conciente di bo accion y su peliger pa cu bo salud y di bo famia

• Si bo ta malo no bay den publico pero consulta cu bo Dr di cas tocante bo sintomanan.

• Evita bay unda tin aglomeracion di hopi hende

• Mantene distancia fisico di 2 meter for di otro persona

• Evita mishi cu wowo, nanishi y boca

• Evita mishi cu hopi articulo of superficie cu bo man

• Ora di saluda, no suchi, brasa of boeks

• Laba man frecuentemente cu awa y habon of uza handsanitizer cu 60% di alcohol.

Esakinan ta algun conseho basico cu Departamento di Salud Publico ta recomenda pa reduci e transmicion di e virus. Si cada uno di nos cu ta biba riba e dushi pida baranca aki cu yama Aruba, sigui e consehonan menciona nos lo por sigui maneha e cantidad di casonan na Aruba riba un minimo. E meta principal ta pa detecta un caso trempan, test, diagnostica, isola y identifica tur esnan cu tawata tin contacto cu e caso. Pa logra esaki Aruba mester di nos tur.

