E lista pa pashentnan haya cuido den exterior a baha mirando e situacion di cierto pais

Sra Solange Tchong di AZV a duna di conoce cu berdad a hayanan cu un gran cantidad di pashent cu mester a keda pendiente pa e cuido medio den exterior y ta den e situacion unda 199 peshent tabata pendiente pa e periodo di di Maart pa Juli y e cantidad aki a baha na 120 caso. Ainda tin pashent cu ta pendiente pa sali y e situacion ta cu Colombia tin frontera cera te cu 1 September por cuminsa manda pashent den exterior bek.

E no ta kita afo cu AZV ta monitoria tur e casonan, y esaki a haci cu a logra saca un cantidad di pashent pa Hulanda, unda Hulanda tabata e unico pais cu a duna AZV ok cu por a sigui manda pashent. Awor cu KLM tin vuelo constant AZV ta monitoria e casonan hunto cu e specialista ta revisa cada un y asina ta saca algun pashent caba pa Hulanda. Ainda tin alrededor di 120 caso pendiente, ta casonan cu a keda evalua y lo wak con ta handel cu esaki y si Hulanda tin opcion lo mandanan pero si Colombia habri frontera debi cu no ta caso urgente posiblemente e casonan lo bay Colombia.

Pa loke ta otro destinacionnan nos ta pega manera otro paisnan ainda tin tdq na cierto paisnan manera Colombia cu pesei no ta habri frontera ainda pasobra nan ta wak cu nan no a controla e situacion debidamente ainda. Anos como AZV ta haya nos cu tin cu realoca pashentnan pasobra gran mayoria ta bay Colombia y ta traha cu e top clinicanan di Colombia y tin bon experencia pero debi cu e situacion di Corona Virus ta alarmante na nan pais no por manda pashent di Aruba pa Colombia. Tin te hasta un peticion di banda di AZV si tin posibidad pa traha den regio entre e islanan, pero ta un posbilidad pa evalua y sigui.

Comments

comments