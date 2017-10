E legendario di Rock ‘n Roll Fat Domino a fayece na New Orleans

NEW ORLEANS, Merca- E pianista Mericano Fats Domino, kende cu su estilo boogie-woogie di New Orleans na inicio di rock ‘n’ roll a yega na e top di e rankingnan mundial cu exitonan manera “Blueberry Hill” y “Ain’t That a Shame”a muri na su cas diaranson. E tabata tin 89 aña, segun autoridadnan a duna di conoce.

Domino, cu na aña 2005 hopi hende a kere cu el a muri ora cu horcan Katrina a destrosa su bario na New Orleans, a fayece diamars door di causanan natural, segun autoridadnan local di Jeffersona Parish a informa.

E pianista, un di e pioneronan di rock ‘n’ roll na comienso di decada di 1950 a bende mas di 65 miyon di disco. Mas cu cualkier otro musico den su epoca, sin conta Elvis Presley, según e Rock and Roll Hall of Fame.

Domino tabata creador di exitonan manera “Blueberry Hill”, “Ain’t That a Shame”, “Blue Monday”, “I‘m Walkin’”, “Whole Lotta Loving”, “Hello, Josephine”, “Walking to New Orleans”, “I‘m Gonna Be a Wheel Some Day” y “Let the Four Winds Blow”.

“No tin miho manera pa describi Fat Domino, mester califik’e como un leyenda cu ta biba y cana mei mei di nos na New Orleans”, Irma Thomas a bisa na The New York Times na 2007. “Él y Louis Armstrong tabata e promenan pa pone nos ariba mapa musical”.

Antoine Dominique Domino a nace dia 26 di Februari 1929 na New Orleans, di un famia di nuebe ruman. Un ruman di dje a siñ’e toca piano y cu tempo el a crea su mesun estilo cu el a combina cu e clasico di New Orleans cu blues, musica country y Cajun.

For di tempo cu e tabata un adolescente e tabata toca den clubnan nocturno y hopi hoben el a uni su mes musicalmente na e trompetista Dave Bartholomew, cu ken el a cumisna compone y kende a yud’e produci su canticanan y refina su estilo di piano.

Su bijnan ta door di su estatura abao y como tributo na e pianistanan Fats Waller y Fats Pichon.

Mescos cu sus contemporaneonan Little Richard y Chuck Berry, Domino tabata un musico negro kende su composicionnan a yega na e audiencia blanco y a duna forma na e rock naciente.

Su prome éxito tabata un cancion di R&B, e autobiografico “The Fat Man”, graba na 1949 y considera pa hopi como un di e primera canticanan di rock ‘n’ roll.

Domino a converti su mes den un gran influencia pa hopi streanan di rock. John Lennon den un entrevista radial a bisa cu “Ain’t That a Shame” tabata e prome cancion cu el a siña toca.

E guitarista Vernon Reid, di e banda Living Color, a lamenta e morto di Domino y diaranson el a skirbi riba su cuenta di Twitter cu “Rock & Roll a perde parti di su alma”. E pianista tabata entre e prome artistanan cu a drenta e Rock and Roll Hall of Fame na 1986.

Fuente: http://lta.reuters.com/article/entertainmentNews