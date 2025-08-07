Internacional: Steve Irwin miho conoci conoci como e ‘cazador di crocodil” tabata un personalidad conoce di television. E tabata conoci pa su cuido di e animalnan mas peligroso di mundo y tragicamente a muri den un accidente cu un stingray.
Casi 20 aña despues di su morto, e yiunan e revela cu e jagdo Irwin no tabatin asina un tanto fortuna manera hopi tabata kere y contrario na esaki, e herencia cu el a laga nan tabata e cuido y amor pa su bestia.
Robert y Bindi Irwin a revela den un podcast cu nan tata tabatin un balor net di mas cu 7.5 miyon euro na momento di su morto, ekivalente na 8.7 miyon dollar.
Aunke esaki tabata un suma grandi, su yiunan a hereda solamente un poco mas di 100.000 dollar, placa cu a wordo usa pa paga salario y debenan di su empleadonan ya cu Steve Irwin a dicidi cu su ganashi lo wordo usa pa cuida bestia. Steve su viuda Terri a revela cu e boluntad inespera en realidad a laga e famia den debe pa motibo di falta di placa hereda. Na 2024, el a bisa e Australian Financial Review cu tur e cen a wordo reinverti den trabou di conservacion tabata den debe y Steve su seguro di bida mi ta kere tabata 200.000 dollar cu no tabata ni sikiera cubri mitar siman di salario.