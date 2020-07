E intensidad di e crisis economico lo depende riba e velocidad di recuperacion di e sector turistico

Banco Central di Aruba (BCA) a publica un ‘Economic Outlook’ revisa di proyeccionnan pa 2020.

Basa ariba data disponibel, y considerando e nivel significante di incertidumbre relata na e pandemia di COVID-19 y e recuperacion economico, BCA a calcula proyeccionnan economico basa riba diferente scenario pa 2020.

A consecuencia di e medidanan extraordinario tuma pa asina proteha e bida di e ser humano for di e pandemia di COVID-19, e economia di Aruba, mescos cu e economia mundial, a wordo severamente afecta. E intensidad di e crisis economico lo depende riba e duracion di e pandemia di COVID-19 y e trayecto di recuperacion su tras. Consecuentemente, e economia di Aruba ta proyecta pa cay den termino real entre 16,4 porciento (Scenario A: niun actividad turistico significante pa un duracion di 3 luna) y 31,3 porciento (Scenario C: niun actividad turistico significante pa un duracion di 9 luna), compara cu un proyeccion di crecemento economico di 2,8 porciento, den un scenario den cual, entre otro, e pandemia lo no a sosode. E proyeccion di caida economico di Aruba, ta e resultado di un bahada grandi den e cantidad di bishitante, consumo priva (y importacion relata), y, den scenario B y C, un caida den inversion.

E inflacion anticipa (un averahe di 12-luna) pa 2020 ta proyecta di ta 1,4 porciento den e diferente scenarionan. Esaki ta mas abou compara cu e inflacion di 4,3 porciento registra den 2019. Esaki ta debi na un reduccion den tarifa di coriente desde 1 di januari 2020, tambe, asumiendo un prijs mas abou y stabil di crudo y ningun aumento den impuesto. Efectonan potencial den prijs, debi na un bahada den demanda relata na e pandemia no a wordo tuma den consideracion.

E caida significante den actividad turistico ta causa un deficit grandi riba e cuenta coriente di e balansa di pago na 2020, segun tur scenario. E deficit aki ta wordo parcialmente mitiga pa un bahada den importacion, cu ta resulta for di bahadanan den ambos demanda domestico y turistico. E perdida den credito di turismo ta wordo compensa pa un rebaho den pagonan di servicio, y un bahada den pagonan di entrada y transferencianan coriente.

Ta anticipa cu e cuenta di capital y financiero di e balansa di pago lo registra un surplus significante den tur scenario den 2020. Esaki ta e consecuencia di un aumento fuerte den e deficit fiscal, cu ta premira di causa fiansanan externo substancial di gobierno. E ultimo aki lo compensa pa e bahada den entradanan relata na inversion, causa pa retraso den varios proyecto di inversion.

Na 2020, e reserva di divisa (excluyendo revaluacion) ta proyecta pa yega na un nivel entre Afl. 2.214,0 miyon y Afl. 2.472,1 miyon. E aumento proyecta den 2020 ta causa pa e expectativa di mas fiansa di gobierno den exterior, como tambe un caida den importacion, locual ta compensa e deterioracion den e cuenta coriente relata na e caida di turismo. Reserva di divisa, segun tur scenario, ta proyecta di keda riba e nivel rekeri di 3,0 luna di pagonan di e cuenta coriente den 2020.

