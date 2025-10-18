Banco Central di Aruba (BCA) a conclui e Encuesta di Confiansa di Consumidor pa e segundo trimester di 2025. E encuesta di confiansa di consumidor ta evalua e percepcion economico di e consumidor local.

Consumidornan a keda pesimista, mirando cu e Indice di Confiansa di Consumidor a keda igual na 95,0 den e segundo trimester di 2025 (mira Grafico 1).

Grafico 1: Indice di Confiansa di Consumidor a keda igual den e segundo trimester di 2025.

E Indice di Habito di Consumidor y e indice di Situacion Actual ambos a baha cu, respectivamente, 0,8 punto di indice ten a 96,8 y 0,5 punto di indice te na 94,3 den e segundo trimester di 2025. Mientrastanto, e Indice di Expectativa a crece cu 1,7 punto di indice te na 94,7. Pa locual ta e Indice di Expectativa di Prijs esaki a baha cu 0,4 punto di indice te na 90,2 den e segundo trimester di 2025 (mira Grafico 2).

Prijsnan mas halto den e proximo 6 lunanan ainda ta keda un preocupacion grandi pa e respondentenan, como cu 91% di consumidornan ta premira cu den e siguiente 6 lunanan prijsnan lo ta mas halto, cual ta 3 punto di porcentahe menos compara cu e promer trimester di 2025. Respondentenan cu a indica cu nan por “cumpra menos cu nan entrada compara cu 6 luna pasa” a subi cu 5 punto di indice te na 88% den e segundo trimester di 2025. Pa locual ta e respondentenan cu a expresa cu nan ta spaar menos, esaki a baha cu un punto di porcentahe te na 35% den e segundo trimester di 2025.

E relato completo di e Encuesta di Confiansa di Consumidor ta disponibel ariba website di BCA www.cbaruba.org