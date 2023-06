Kralendijk Boneiro: Ku e posibel deskulpa dor di Rei Willem riba 1 di juli 2023, komemorando 160 anja di abolishon di sklabitut den Reino Hulandes, e mesun dia lo tin un evento publiko organisa pa e gobierno di Boneiru den kolaborashon ku gobierno di Hulanda ku lo wordu televisa den un gran seremonia na Boneiru. Un hende lo puntra nan mes kiko e hendenan di Boneiru ta pensando riba e ultimo desaroyonan aki. Kiko lo ta e motivashon ku e Prome Minister Rutte prome I awor e Rei Hulandes pa pidi despensa siendo na komienso di 2022 nan tabata nenga algu asina pasobra nan tabata bisa ta kos di pasado i ku no ta nan?

Wel, por ta algun kos:

1 -Un kortina di huma pa skonde e hecho ku Boneiru ta ketu bai un kolonia pasobra na e disolushon di Antia Hulandes na 10 oktober 2010, nos isla Boneiru a wordu ankra den Konstitushon Hulandes bao di derechonan desigual. Nos outonomia ku nos tabata tin desde 1954 a wordu elemina I revoka, I Boneiru a wordu debolbe na un era-kolonial-di-gobernashon for di Den Haag. Tur Boneiru su desishonan I sen di impuesto ta bao di kontrol di Gobierno Hulandes.

2 -Pa kontrola e narativo I stop e grupo di derecho humano di James Finies ku ta ganando tereno ku e kampanja Internashonal I Nashonan Uni di konsientisashon ku un perenigrashon di mas ku 460 dia den eksterior ta lobby I kreando konsiensa riba e sutuashon di violashonan di derechonan humano na Boneiru

3 -Nos pueblo ta wordu sorpresa I ta asepta e status illegal pasobra nan a permanese inkonsiente di su propio historia di sklabitud I e historia di su antepasadonan ya pa e ultimo 80 anjanan esaki nunka a wordu sinja na skol

E proseso di emansipashon di e pueblo Boneriano a wordu para, I nos no por realmente komprende kiko a pasa ku nos pasobra nos nunka a wordu, sinja, eduka, o informa di nos pasado kolonial di sklabitud I nos pueblo no tin konosemento o un defensa kontra e rekolonisashon kontemporario institushonalisa Hulandes nobo aki I e mas atroz depopulashon I genosida nativo sistemiko ku a surgi imediatamente pa medio di abuso di poder di e gobierno Hulandes.

Algun anja pasa riba prome di Juli mi mama di 75 anja a akompanja mi I skucha mi papia den misa di Rinkon titula “1 juli 1863 ta e dia di mas importante di nos historia”. Ora nos tabata kore bai kas bek e la komenta ku e la tende, na edat ku e tabata, pa prome biaha ku 1 di juli 1863 tabata dia di abolishon di sklabitut. E tabata un tempu hopi duru pa James Finies ku a kuminsa skirbi I hasi akshonan pa lanta e konsiensa di nos pasado di sklabitut I e liderazgo di nos isla I elite publikamente a kuminsa ataka James Finies pa ta “negativo”, ku “nos no mester papaia di nos pasado”, “sindroma di viktima” I hopi otro abuso mas.

James Finies a wordu denunsia na 2014 komo buskado di problema, kontroversial, asta yama rasista I ta kontra makamba pa lidernan di Boneiru ora ku e a tuma e kurashi pa pasa e pelikula renombra “Tula- e Rebelion” un relato di lucha inigual pa hustisia na 1795 na Korsou, un kolonia Hulandes. Nos a pasa e prome pelikula/dokumentario di hisotria-di-sklabitut di nos islanan ku a estrena na Korsou. Komo ku no tabata tin teater na Boneiru e produktornan di sine I agentenan a hala atras pa pasa e sine aki na Boneiru. James Finies a disidi pa pasa e pelikula aki pa e pueblo di Boneiru den tur bario di Boneiru. E la hanja sosten grandi di Sr Albert Silie ku ekipo I ekspertiso pa pasa e pelikula.

Na november 2014, James Finies ku un grupo di Boneriano desidido I konsiente di nan derechonan a lanta atrobe I kana e kaminda di emansipashon I igualdat riba fecha di komemorashon di e uniko lantamento di katibu dokumenta na Boneiru riba 10 november 1834. Nos a organisa un kaminata di protesta pa libertat “ E Spiritu di Martis di Katalina Janga ta bibu” na honor di Martis di Katalina Janga, lider di e lantamento di 1834. Nos kaminata pa libertat a start na plantashi di salu na Salinja den parti suit di nos isla I a kana dia I anochi non-stop pasa den tur barionan di Boneiru bai Rinkon, e prome establesemento na Boneiru I bolbe bek Kralendijk. Na e ofisina di gezaghebber I gobierno nos a start un protesta 24/7 ku a dura 222 dia I no a stop I no a bai kas te ora ku un referendum a wordu duna na e pueblo di Boneiru.

Deklarashonan di un historiado konosi, aktvista politiko I komentarista den media ku for e tempu ey te ku awe ta nenga di respeta e akshonan I esfuersonan di nos organisashon I ta yama nos organisashon ku e nomber di “grupo di Martis di Katalina Janga”

Un otro lider politiko a skirbi un artikulo di prensa pa purba deskredita nos akshonan di lunanan di protesta komo si fuera ku nos “ ta yamando na spiritunan di Martis di Katalina Janga di pasado komo bruheria “

E importansia di un diskulpa pa e Rei Hulandes Willem pa e pueblo di Boneiru lo ta kasi nada I por wordu konsidera komo “lagrima di krokodilo”. Un kortina di huma disenja pa komunidat internashonal ku e intenshon pa hasi vago I skonde e realidat di e pueblo Boneriano ku a wordu nenga I skondi nan historia I ku no lo komprende pa kiko o dikon un despensa komo ku nunka a goza di igualdat I a permanese te ku hasta dia di awe subordina I kolonisa pa e mesun Rei Hulandes Willem I su gobierno.