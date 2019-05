E importancia di un bon Plan Di Mayor (Ouderschapsplan)

Mayor bo ta Pa Semper

Scirbi pa Michella Steevoorde- Lacle

Mi ta papia di experiencia ora mi ta bisa cu e ta dificil pa un mucha crece cu mayornan separa. Mi mayornan a separa ora mi tawata tin apenas 3 aña y mi ruman muher tawata un baby. Nan cada un a conoce parehanan nobo cu nos a siña stima y tambe bisa ayo ora nan a desaparece for di nos bida. Mi ta pidi danki na Dios cu mi mayornan semper a keda cu un amistad y respet pa otro y cu mi semper a conta cu mi tata den mi bida. Entre mi memorianan mas leuk ta e diabiernanan cu e tawata bin busca nos for di scol pa nos haci cos leuk, y entre esunnan di mas tristo ta ora e tawata cancela dor di otro compromiso. Danki na mi mama y mi tata mi ta e persona cu mi ta awe.

Den mi mas di 15 añanan di experiencia como docente, mi a topa cu hopi hoben cu no a core cu e mesun suerte cumi. Nan tawata den situacionan caminda nan tawata tin un of ningun mayor den nan bida, causandonan dolornan profundo cu a afecta nan carera escolar negativamente.

Divorcio na Aruba

Segun cifranan di United Nations World Demographic Report Aruba ta na #2 mundialmente di paisnan cu mas divorcio. Nos Censo di 2010 ta papia di 32,3% di hogarnan cu tin un mayor so na cabes, di cual 86% ta mamanan soltero. Esaki ta sin conta e cifranan actual (nos ta casi 10 aña leu), y sin tuma den concideracion cu awendia hopi pareha no ta casa mas y ta haña yui sin a casa. Locual cu no por duna nos e datonan exacto di cuanto mucha actualmente ta creciendo cu un mayor so den nan bida.

Tratadonan International di Derechonan di Mucha (IVRK)

Nos muchanan tin hopi derechonan fundamental esakinan ta delinia den Internationale Vedragen omtrend Rechten van het Kind cu ta consisti di mas o menos 54 articulonan di derecho. Ami lo pone enfasis riba e sigiente articulonan IVRK 3, IVRK 9 & IVRK 18 cu ta papia di e rol y responsabilidad di e mayornan y di gobiernonan pa stimula “voortgezet ouderschap”. Cu ta ensera cu den caso di un separacion, un mayor ta Keda Mayor pa Semper.

Wet Bevorderen Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheidingen

Na aña 2009 Hulanda a introduci e ley aki den BW 1, cu ta encera cu mayornan di muchanan menor di edad cu ta bai divorcia, mag divorcia te ora cu nan traha un Plan di Mayor (Ouderschapsplan) cu mester wordo aproba door di corte. Un Plan di Mayor ta ensera un contract cu luho di detaye con e mayornan ta bai planea e criansa di nan yuinan despues di e separacion. Den e plan ey ta stipula aspectonan financiero, logistico, sentimental, spiritual enfin desde cuanto biaha pa siman e tata ta bin buscanan, te ken ta cumpra un regalo ora e mucha bai un fiesta. Esaki nan a introduce cu e meta pa Evita conflictonan na largo plaso, y pa stimula participacion di ambos mayor den e criansa socioeconomico di e mucha. Paso n mucha tin derecho di wordo lanta y tin un relacion sentimental cu ambos mayor. E ley aki a wordo evalua na 2013 pa Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie y na aña 2013 ja caba a wak cu ela duna fruto positivo, 23% mas afspraken den forma di covenant y/of ouderschapsplan y e palabracionan aki ta wordo adapta segun cu e mucha ta crece. E cantidad di divorcio caminda oudersnan no ta regla absolutamente nada pa nan yuinan a baha cu 10%.

Ouderschapsplan man den man cu Familiemediation

Loke experiencia di Hulanda a demostra ta cu Plan pa Mayor (Ouderschapsplan) so no ta traha, tin mayor cu ta bay for di otro cu asina hopi rabia cu prome cu nan por pone nan yui central nan mester di un ayudo den forma di “Familie Mediator”. Un expert cu por intermedia pa nan por pone nan diferencianan personal un banda (zoom out) y pa nan por wak e necesidadnan di e mucha (zoom in). Den caso di mayornan cu no por yega na otro juez ta apunta “mediatie”. Aki na Aruba nos kier traha riba un plan integral, y completo cu ta ofrece ayudo preventivo y den extremonan curativo. Un modelo di Plan di Mayor uniforma cu lo wordo usa den tur ramo y nivel di nos kind & jeugdbeschermingsketen. Tambe nos ta trahando riba un proyecto pa ofrece MFN geacrediteerde Specialistische Familie Mediatie Opleidingen na expertonan den nos kind & jeugdbeschermingsketen cu lo traha riba promove “voortgezet ouderschap”. Mayornan cu ta Keda Pa Semper, den respet mutuo na bienestar di nan yuinan.

Weekend ouder vs Co-ouderschap

Tin hopi estudionan haci riba e nivel di stress di e muchanan ora nan experiencia un separacion entre nan mayornan. Un studio cu ta sobresali ta di e Finse Sociologo Jani Turunen 2017, cu a descubri cu e nivel di stress di un mucha no ta depende di e relacion entre su mayornan, sino entre e relacion cu e mucha tin cu ambos mayor. E ta importante pa e mucha wordo lanta door di ambos mayor. Pues hopi studio ta promove Co-ouderschap. Locual ta ensera cu 35% di e tempo e mucha ta biba serca e otro mayor, y asina tur dos mayor ta comparti tur aspect di cuido di e mucha. Ambos hogar ta conta cu mesun reglanan y structuranan di cuido pa e Co-ouderschap ta uno efectivo y eynan ta caminda e importancia di un bon Plan di mayor ta wordo subraya.

Nos lo keda traha duro pa logra un draagvlak amplio pa introduci un standard modelo Plan di Mayor(Ouderschapsplan) ancra den nos leynan cu un bon structura di Familie Mediation (Mayor bo ta Pa Semper). Paso derechonan, bienestar y felicidad di nos muchanan ta nos prioridad #1.

