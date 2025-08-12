“Un Pais cu ta kere den su futuro mester honra y warda su pasado. Pa motibo ey, e existencia di un archivo nacional na Aruba ta di gran importancia strategico y cultural”, Director di Archivo Nacional, drs. Raymond Hernandez a splica prensa.
Archivo Nacional di Aruba ta bai ta den centro di atencion durante di bishta di Staatssecretaris di Relacionnan den Reino, Eddie van Marum, e siman aki. Un suma importante lo wordo destina for di e fondo di reparacion pa cu esclavitud pa un proyecto imprecionante di restauaracion di e tankinan di awa monumental na Kibaima como parti di un compleho moderno cu lo bai acomoda e Archivo Nacional di Aruba. Promer Minister mr. Mike Eman ta splica cu e gobierno nobo a reanuda Aruba su participacion den e dialogo riba e forma con ta bai maneha e aspectonan di e historia dificil y doloroso aki. Den esey Aruba a bin na remarca pa participa den fondonan cu Hulanda a destina y pesey a escohe entre otro pa e proyecto di Archivo Nacional den un forma monumental.
Drs. Hernandez ta splica cu un archivo nacional ta sirbi como e memoria oficial di un pais. E ta un luga na unda ta warda documentonan, potret, video y otro material historico na manera sigur y profesional, pa e informacion esencial di nos historia y identidad no bay perdi.
Den e archivo di Aruba ta warda documentonan cu ta conta e historia di nos gobierno, nos institucionnan, nos desaroyo economico, y nos bida social y cultural. Sin un archivo nacional, gran parti di e historia aki ta bay perdi, y ta crea un bashi den e conocemento di ken nos ta y di unda nos a bin.
Ademas di preserva pasado, un archivo nacional ta fundamental pa: Educacion – duna scolnan y investigadonan acceso na fuente original.
Transparencia y responsabilidad – garantisa cu informacion gubernamental y particular ta disponibel pa estudio y investigacion.
Identidad cultural – warda y pone nos herencia disponibel pa futuro generacionan.
Archivo Nacional ta mas cu un deposito di papel y documento; e ta un cuidado di nos herencia, un centro di investigacion, y un punto di referencia pa tur cu ta kere den balor di nos historia. Pa por cumpli cu e tarea importante aki, ta esencial pa Archivo Nacional Aruba (ANA) tin espacionan adecua cu temperatura regula segun e necesidad di cada elemento di nan coleccion grandi. Aki no ta trata di un maneho di “one size fits all”, sino di espacionan cu temperatura y humedad precisamente calcula pa mantene cada archivo den condicion optimal.
Preserva, proteha y pone nos documentonan disponibel ta un inversion den nos futuro como pueblo. Aruba mester sigui traha pa fortalece e institucionan cu ta warda nos memoria colectivo, pa asina nos identidad cultural y nos democracia por sigui biba y florece.
Promer Minister Eman, encarga tambe cu Archivo Nacional, den e cuadra aki tambe ta menciona e projecto sumamente importante cu ta e plataforma “collecion.aw”. Un parti grandi di historia di Aruba, documentonan y archivo fotográfico y audio visual” a worde digitalisa y ta directamente accesibel pa tur hende, un contribución enorme na entre otro “research” pa desaroya, substancia y profundisa, análisis di un sin fin di tema.